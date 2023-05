Alberto Gamero destaca la idea de sus jugadores de 'respetar el balón'

Millonarios ya está en el cuadrangular final de la Liga BetPlay 2023-I, sin embargo, aún se juega el punto invisible que le daría terminar como primero en la fase 'todos contra todos'. El embajador se perdió una chance de oro en el estadio La Independencia de Tunja tras empatar con Chicó.



Luego del partido, en atención a medios, el entrenador del conjunto bogotano destacó el trabajo realizado por sus jugadores a pesar de que algunos no se conocían dentro de un campo de fútbol. Además, realizó un balance de la igualdad y, por último, se refirió a los compromisos que tendrá en los próximos días.

"Siempre tenemos la idea de salir a buscar el partido. Chicó se defendió bien y atacó cuando tenía que atacar. Fue un partido apto de dos equipos", dijo Gamero.



"Chicó se defendió bien y guardo su punto que le servia. Indudablemente nos costó. Larry, el mismo Arévalo y cuando entró Giraldo fueron muy importantes en la elaboración en pisar el área y llegar al arco contrario", agregó el DT embajador.

Para este partido, Gamero utilizó a varios futbolistas que no estaban teniendo minutos. Además, incluyó a varios juveniles, entre ellos, Luis Paredes. El juvenil anotó el único gol del equipo azul y su segundo tanto como profesional.



"Los trabajos se hacen iguales. Queremos respetar el balón y que el equipo tenga orden. Hoy jugamos con un módulo diferente que tendremos en cuenta para un mañana. Hay una idea de lo que hicimos hoy y hay una idea con otros jugadores. Este es un equipo que normalmente no viene jugando. Cuando pasa eso, las interacciones no van a ser exactas. Se trata de siempre buscar una idea de respetar el balón", dijo sobre la actuación de sus dirigidos.



Por último, avisó que el calendario del equipo será complicado. En primer lugar, buscará establecerse en lo más alto de la tabla frente a La Equidad en El Campín. Tras este encuentro, comenzará la etapa definitiva y, como si fuera poco, jugará partidos de Copa Sudamericana.

“Va a ser duro. jugamos todavía el miércoles un partido decisivo. Nosotros queriendo pelear el primer lugar y Equidad queriendo meterse. Pero también tenemos que pensar que vamos a iniciar los cuadrangulares el fin de semana. Seguro que vamos a jugar el sábado porque jugamos martes nuevamente. Y ahí se viene esos partidos de cuadrangulares, de los tres partidos que nos quedan de Copa Sudamericana. Va a ser duro. Estamos tratando de darle cargas a unos jugadores, no comprometerlos de que sí o sí tienen que jugar para reventarlos. Tratar de poner a los que estén mejor físicamente”, concluyó el entrenador de 59 años.