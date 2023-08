Nuevo lesionado en Millonarios: así reaccionó el DT Alberto Gamero

Millonarios ganó un nuevo partido amistoso internacional: este jueves 3 de agosto, el embajador venció 1-2 a Real Zaragoza, en su visita a territorio español. El equipo embajador pone fin a una serie de compromisos comerciales, y ahora se enfocará en la Liga II y la Copa Colombia, retos del segundo semestre del 2023.



Más allá de dejar una buena imagen a nivel internacional, de dejar claro que su afición lo sigue a donde vaya, en Millonarios no se pasa por el mejor momento, pues no ha podido despegar en el campeonato colombiano, no trajo grandes fichajes, y además se han lesionado algunos jugadores.



Este jueves, contra Zaragoza, se lesionó el defensor central Alex Moreno Paz, pero el técnico Alberto Gamero parece no estar preocupado por ese tema.



“La única manera de recuperar a nuestros jugadores es dándole pocos minutos. No tenía presupuestada la entrada de (Elvis) Perlaza desde temprano pero le tocó. La idea es rotar la nómina. De Moreno Paz debe ser un desgarro. Puede ser leve, ojalá no vaya a ser grave. Esperaremos la resonancia”, comentó Gamero.



El técnico añadió: “No me preocupan las lesiones. Hoy se lesionó Moreno Paz que ha jugado poco. Hay que pensar siempre que no vamos a lesionarnos y tratar de tener el equipo completo.



Sobre el cansancio del que se rumorea en Millonarios, el entrenador albiazul dijo: “No es un secreto que hemos jugado muchos partidos, pero no vamos a meternos en la cabeza ningún cansancio. Queremos que el equipo vaya descansando en el torneo”.



“Vamos a llegar mañana (viernes) a Bogotá y tendremos dos días para mirar el grupo. Paredes ha sido titular muchos partidos y Beckham también. Lo mismo Pereira y Bertel. Todos han hecho méritos para jugar y ser titulares”, culminó Gamero, quien ya piensa en el partido contra Deportes Tolima del lunes 7 de agosto en El Campín (7:30 p.m.), por la fecha 4 de la Liga BetPlay II.