Gamero atribuye la mejoría de los delanteros a una leyenda albiazul

Millonarios derrotó 1-2 a Patriotas en Tunja e igualó la línea del líder Deportes Tolima en la Liga BetPlay 2022-I. A pesar de ir ganando tranquilo la mayor parte del encuentro, en los últimos minutos el duelo se le complicó al azul.



Justamente el entrenador Alberto Gamero se refirió en rueda de prensa a lo complicado que es el cuadro boyacense y dio claridad en cuanto al objetivo del grupo en esta recta final del campeonato.

Duro rival en Tunja - Habíamos visto videos de este Patriotas, equipo complicado. Dese que llegó Arturo (Boyacá), este equipo ha evolucionado mucho en conceptos tácticos, con jugadores importantes. Veíamos que era un equipo de muy buena posesión de balón. En el primer tiempo no teníamos por dónde entrar porque estaban bien parados, por eso lo importante fue que les quitamos el balón para no tener el riesgo de que nos llegaran. Supimos sortear e irnos arriba. En el segundo tiempo, cuando íbamos 2-0, veíamos que podíamos hacer otro gol y luego nos hacen un gol en el que nos cogen mal posicionados porque uno de los centrales no agrandó. En el 2-1 es normal que un equipo que vaya perdiendo termine peloteando y eso pasó, ellos así y nosotros defendiendo. Es una ley, si vas ganando te defiendes para ganar. Eso pasó en los últimos minutos. No queríamos terminar así, pero sí sabíamos que enfrentaríamos a un equipo muy rápido en el frente de ataque y con mucha posesión. Por eso el triunfo tiene que ser más valedero para nosotros, nos deja peleando las primeras posiciones con Tolima y Nacional.



Trabajo con los delanteros - Nosotros no nos desesperamos. Aquí en Colombia hay goleadores y hoy está Pons, Borja, Duque que llevan 7-8 goles... Nosotros vemos en la tabla que tenemos 22 goles, Tolima tiene 28, Junior 25, Nacional igual, estamos pegados todos. Nosotros le buscamos la fórmula a los delanteros para que sean más importantes a la hora de estar en el frente de ataque. Me parece que lo que hemos hecho con Herazo, Márquez, Valencia y Abadía es instruirlos en que fijen a los centrales y no salgan tanto a pivotear porque a veces me salían mucho y quedaban muy lejos. A veces estamos necesitando ese jugador que venga a asociarse, por eso estamos eludiendo esos controles del jugador que pivotea para tenerlo más al frente y creo que nos ha dado solución.



Situación médica de Ricardo Rosales - Ya la doctora me dijo que no hay preocupación, era simplemente una dolencia, una molestia. Toca esperar al día de mañana para que le tomen su resonancia y ver cómo evoluciona.



Variantes tácticas en el partido - En el fútbol, los jugadores deben saber el tiempo y espacio. Nosotros planificamos algo bajo una estructura, pero esa misma tiene variabilidad. Lo entrenamos, no es que salga. En el transcurso de un partido empleamos diferentes estructuras, hoy terminamos con cinco en el fondo. Son sesiones de entrenamiento, repeticiones y repeticiones. Eso nos ha dado la posibilidad de que los jugadores conozcan diferentes posiciones. Lo estamos practicando y a medida que van pasando los partidos el equipo lo entiende mucho mejor.



Confianza de los delanteros y trabajo de Arnoldo Iguarán - Este es un equipo en el que hay muchos jugadores que se arropan. De parte del cuerpo técnico siempre tienen la confianza. Sabemos que Herazo, Valencia, Márquez, Abadía son buenos jugadores. Se le está dando la posibilidad a todos para que se tomen confianza. No es fácil para ellos porque cuando los delanteros no hacen goles, entra el desespero, la incertidumbre y debemos despejar eso. Hoy Herazo hizo uno y pudo hacer otro más. En el día a día les trabajamos. Cuando hizo el gol y después cuando terminó el partido, vi a Herazo dándole las gracias a Arnoldo (Iguarán) porque les da da a ellos esa confianza en el diálogo y se sienten importantes porque ven que les dan esa cofianza. Lo de Herazo fue bueno porque hace un gol en el momento en que más lo necesitábamos.



Duelo clave frente al Deportes Tolima - Estamos en ese mano a mano. El domingo tenemos un partido muy importante contra el Tolima. Debemos asegurar el primero o segundo lugar. Hace cinco fechas clasificamos que era el primer objetivo y después el compromiso de nosotros fue pelear ese punto invisible. Estos partidos dan la posibilidad para ver algunas cositas y para que el equipo coja ritmo: líneas y articulaciones que hay que mejorar. Estamos tratando de mejorar eso y el rendimiento de algunos jugadores para tener todo completo en las finales.