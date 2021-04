Alberto Gamero y el balance de Millonarios tras el empate vs Tolima

Millonarios empató 0-0 con Deportes Tolima en el inicio de la fecha 17 de la Liga BetPlay y dejó en vilo su clasificación a la siguiente fase del campeonato colombiano.

Con el punto obtenido en El Campín, el embajador llegó a 27 unidades y es sexto en la tabla general, a la espera de lo que suceda con su rivales que también luchan por asegurar un puesto entre los ocho.



Alberto Gamero, DT del cuadro capitalino, habló en rueda de prensa y entregó el balance del partido disputado en Bogotá. Además, el estratega aprovechó el espacio con los medios para enviarle un mensaje de apoyo a Fredy Guarín, quien atraviesa por un difícil momento a nivel personal.





Fredy Guarín: “Aprovecho para dirigirme a uno de nuestros ídolos, Fredy Guarin. Queríamos darle un triunfo hoy, no se pudo, pero mandarle desde aquí mucha fuerza, voluntad y tranquilidad".



Balance: "Encontramos un equipo que se defendió bien, sabíamos que no íbamos a encontrar espacios, me gustó que no hubo desespero y la tranquilidad que tuvimos para elaborar y manejar el balón nos llevo a encontrar espacios. El equipo salió a ganarlo y a jugar fútbol. No se pudo. Aún nos quedan dos partidos".



"En el primer tiempo nos faltó que los extremos encararan más, no fueron agresivos a la hora de encarar. En el segundo tiempo lo hicimos mejor, nos faltó un pase más exacto, filtrar un mejor pase. El equipo salió a buscar el partido, en la cabeza teníamos que queríamos ganar, pero no pudimos.

Nosotros estamos generando pero no la metemos… No estamos tomando una buena decisión cuando entramos al área. Este equipo genera de local y visitante. Nos falta la tranquilidad para definir y tomar una mejor decisión.



Deportes Tolima: "Tolima es un equipo sólido en parte defensiva, es un equipo que estaba buscando la pelota quieta y contragolpe, nosotros nos paramos bien atrás".



Arqueros (Christian Vargas fue titular): "Son arqueros que en su competencia hacen las cosas bien. Vargas hoy fue un espectador más, a mí lo que me tranquiliza es que tengo dos arqueros que son muy buenos amigos... Yo creo que tenemos una semana para mirar (portero titular), estoy tranquilo con los arqueros que tengo", finalizó.