Millonarios sueña con ser finalista: Gamero, con los pies en la tierra

Millonarios cerró la fecha 3 de los cuadrangulares de la Liga BetPlay II-2022 como líder del grupo A, es por eso que los hinchas sueñan con llegar a la gran final. Sin embargo, al interior del equipo hay prudencia a pesar de la ilusión y la mentalidad ganadora.



Es por eso que Alberto Gamero fue cauto en cada frase de su conferencia de prensa, posterior al 2-0 sobre Pereira en El Campín.



La para en la Liga, en el mejor momento de Millonarios. “En estos últimos cinco partidos hemos tenido un alza importante, nos faltaba el gol y ya los estamos haciendo. Esta pausa de diez días nos coge en un momento bueno y nos va a venir bien porque hemos jugado partidos de finales, de gran exigencia”.



Falta de gol en los delanteros. “Confiamos en el equipo. No queremos goleadores que solo hagan goles, sino que trabajen para el equipo. Ruiz y Herazo lo hacen. Si no estoy mal, somos el segundo equipo con más goles, entonces los hacemos y es gracias al trabajo de ellos también, porque buscan espacios para sus compañeros. Estamos tratando de mejorar la puntería, pero malograr es porque los buscan, así que seguimos confiando en ellos. Buscamos la clasificación a la final como equipo”.



Planteamiento de Israel Alba. “Teníamos como plan de juego que no se lanzara tanto en ataque. En el partido pasado tuvimos problemas por dejar mano a mano a los centrales nuestros con los delanteros del rival. Esta vez se quedaba uno de los dos laterales, o un mediocentro”.