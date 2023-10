Millonarios confirma ausencia clave para el clásico: no se recuperó

Santa Fe y Millonarios protagonizan uno de los mejores partidos de la jornada de la Liga Betplay II 2023, este sábado a las 4:00 p.m. en el estadio El Campín.

Ambos llegan con necesidades pues el azul debe asegurarse más allá de sus 26 puntos y el sexto puesto y el rojo necesita escalar desde el puesto 10 con 23 unidades.



Sin embargo, las lesiones siguen siendo una preocupación, especialmente para Millonarios, que tendrá una primera baja confirmada por el técnico Alberto Gamero.



Daniel Cataño, quien estuvo ausente por una tendinitis en las últimas jornadas, no alcanzó a recuperarse para este vital compromiso.



"Cataño está un poco más demorado en su recuperación y no creo que llegue para el Clásico. Vamos a ver cómo está él y además le dije que si entramos a los cuadrangulares será con el equipo completo", manifestó el entrenador.



La buena noticia es que David Mackalister Silva se está recuperando de una virosis y regresaría para el clásico: "Miraremos las posibilidades. Este equipo se acostumbró al 4-2-3-1, no tenemos tanta claridad cuando no está el ‘10′. Hay que mirar las alternativas y cómo están los jugadores que vienen de lesiones", dijo Gamero.