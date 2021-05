Agustín Vuletich desea continuar en el DIM, pero no descarta ofertas

Deportivo Independiente Medellín prepara lo que viene en la Liga II-2021, donde afrontará el campeonato y buscará defender el bicampeonato en la Copa Colombia. Agustín Vuletich fue una pieza clave que le faltó al esquema ofensivo rojo para lograr el objetivo de avanzar a los cuartos de final, desafortunadamente un desgarro muscular, lo sacó de competencia en el momento decisivo de la Liga. Recuperado y con ganas de revancha, el atacante argentino desea continuar con el poderoso, aunque no descarta alguna oferta que le venga bien al equipo y a su futuro.



“Terminé con una lesión que me impidió jugar los partidos que al final eran los más importantes para nosotros entrar a los ocho, pero siempre digo lo mismo, trato de no hablar de lo negativo y concentrarme en que la lesión ya pasó, ahora estamos en este periodo de vacaciones y quiero enfocarme en la pretemporada. Antes de la lesión estaba muy cómodo, era importante y goleador, pero no me quiero quedar con eso. El equipo necesita reconstruirse para lograr buenas cosas. Lo bueno es que me consolidé en un grande y conseguí un título en los primeros meses”, expresó Vuletich en diálogo con el portal ‘2020 noticias’.



De cara a la pretemporada roja que arrancará este 11 de mayo, Vuletich resaltó que quiere estar y para eso no descuida su parte física. “Quiero ser el goleador del campeonato, es algo que en lo personal me propuse y quiero ganar títulos con el equipo“. Ya le estoy dando el tiempo prudente a la lesión muscular para no recaer nuevamente. Estoy en comunicación siempre con el cuerpo médico para estar al 100% desde el inicio de la pretemporada”.



En cuanto a las ofertas que estaban sonando del fútbol árabe y asiático, el atacante confirmó que hubo sondeos, pero que su mente está puesta en seguir con el DIM. “Con respecto a las ofertas yo siempre trato de hablar la verdad en todos los sentidos de mi vida, y sí hay y hubo búsqueda e indagaciones de mi situación, pero eso lo maneja mi representante, que me dice que debo ser muy prudente en mis declaraciones. Él sabe de mi sentimiento de querer seguir en el club. Ojalá se siga mejorando el proyecto en el que estamos porque es realmente bueno. Hoy digo que me quiero quedar acá, ser feliz y goleador en el equipo, y con esto no quiere decir que después surja una opción económica buena para el club y para mí, que nos lleve a mejor puerto. Quiero seguir en Medellín y estoy feliz”.



Sobre el fracaso deportivo en el primer semestre donde derivó en la cuarta eliminación consecutiva de la fase final de la Liga, Agustín comentó que “siempre hay un cúmulo de cosas y hay que ser autocrítico. En lo personal, en lo grupal y en lo institucional todos tenemos un grado de culpa. Yo por no haber estado en los últimos partidos, no estoy eximido de culpa. Al contrario, mi culpa fue haberme exigido de más para intentar regresar y me resentí de la lesión, siempre con miras de dar lo mejor al equipo. A mí me gusta hablar de lo personal, en lo grupal o institucional cada uno tiene su competencia”.



El jugador vive contento en el oriente antioqueño, disfruta el cariño de los hinchas y espera que pase la pandemia para que regresen los hinchas al estadio y que su familia también pueda experimentar el ambiente que tiene la fanaticada roja. Vive agradecido con el cuerpo técnico y la confianza que depositaron en él, en la que confía en corresponderles con goles y buenas actuaciones en el segundo semestre del año en Liga y Copa.



Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín

En twitter: @juanchoserran8