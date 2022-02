América busca volver a la victoria este sábado contra Águilas

América de Cali terminó su preparación para disputar una nueva jornada de la Liga BetPlay Dimayor I-2022, en el que el elenco americano visitará a un complejo rival como lo es Águilas Doradas, este sábado a las 8:10 de la noche en el Estadio Alberto Grisales de Rionegro.



El conjunto rojo al poder contar con una semana larga de trabajo desde su juego contra Independiente Santa Fe el lunes pasado, Juan Carlos Osorio pudo enfocarse mejor en algunos aspectos tácticos para el mejoramiento del sistema de juego, que aspira consolidar el grupo.



El viernes antes del viaje, el defensor Marlos Torres se refirió a las sensaciones de los primeros juegos: “con John me he sentido bien, es un gran jugador al igual que lo es Jorge (Segura), me he sentido muy bien, si hemos tenido pequeñas falencias en la parte de atrás, pero eso con el pasar de los partidos y con la metodología de jugar de nosotros, ya con el tiempo vamos a ir afinando esas partes”.



Habló de como afrontar estos juegos con equipos tan cerrados: “con los equipos defensivos hay que tener mucha paciencia, la verdad nos ha costado un poco hacer goles con los equipos que se nos meten atrás, estamos trabajando para eso, el profe tiene muy buenas ideas para romper esa metodología del equipo contrario, tener paciencia para llegar al arco y estar muy concentrado en la parte de atrás a la hora que ellos nos contragolpeen, eso se ha venido trabajando, hablando entre nosotros y créeme que poco a poco se va mejorando”.



El asistente técnico Pompilio Páez, hablo sobre la actualidad del equipo para compensar la ausencia de jugadores que se fueron en las últimas semanas y la posible salida de Emerson Batalla.

“Estamos enterados lógicamente del tema, nos reunimos casi a diario con el presidente analizando la nómina, las posiciones y nosotros damos determinada recomendaciones y ellos toman la última decisión… lo de Emerson es una decisión del comité deportivo, nosotros en ese sentido si fuera por nosotros quisiéramos tener al jugador, entendemos que es una decisión del comité, ellos fueron los que tomaron esa decisión”.

Luego analizó al rival de turno de este sábado: “Es un equipo que le han convertido 7 goles, ha convertido 4 goles, sabemos que tiene jugadores de muy buena experiencia, algunos otros que Leonel (Alvares) seguramente está ensamblando un muy buen equipo con comportamiento muy claro a lo que le gusta a él, un equipo dinámico, aguerrido y que respeta también la pelota. Ya los jugadores de nosotros también tienen esa información y esperemos que el día del juego estemos en esa buena noche y le brindemos entre todos un triunfo importante, los tres puntos que vamos a ir a buscar a Rionegro.



Los 19 convocados que ya se encuentran en Rionegro son:

Arqueros: Diego Novoa y Joel Graterol.

Defensas: Eber Moreno, Marlon Torres, Jorge Segura, John García, Elvis Mosquera y Yaliston Martínez.

Volantes: Didier Pino, Luis Paz, Edson Acevedo, Juan Portilla, Larry Angulo, Cristian Gamboa.

Delanteros: Esneyder Mena, Joider Micolta, Adrián Ramos, Daniel Mosquera y Sergio Mosquera.



Datos previos



Águilas Doradas suma seis partidos sin vencer a América de Cali en la máxima división (2 empates y 4 derrotas), desde abril de 2018 cuando ganó como local (2-1). De hecho, las únicas dos victorias de Águilas Doradas sobre los caleños en 10 enfrentamientos (3 empates y 6 derrotas) han sido en territorio rionegrero (en marzo de 2011 por 1-0).



Águilas Doradas lleva cuatro empates en fila como local en Primera División, todos por el mismo marcador (1-1), un registro que ya se repitió en 2014 (4 empates). En caso de igualdad en este partido, los de Rionegro cosecharían su mayor racha de empates en casa en la máxima categoría.



América de Cali suma cinco partidos sin ganar como visitante en la Liga BetPlay Dimayor (1 empates y 4 derrotas), su peor racha desde 2019-2020 (6 empates y 3 derrotas).



América de Cali registra un promedio de conversión de 3.3 como visitante en esta Liga BetPlay Dimayor I-2022 (1 gol en 30 remates), el segundo peor del torneo entre los equipos que han marcado fuera de casa (tras Millonarios).



