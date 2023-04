¿Qué retos le esperan a Águilas Doradas? Buscarán ser cabeza de grupo

Lo de Águilas Doradas no es casualidad. El equipo de Rionegro ya había dado luces de lo que podría hacer en la Liga Betplay, cuando de la mano de Leonel Álvarez logró clasificarse a cuadrangulares semifinales del clausura 2022 y de paso consiguió su lugar en la fase previa de Sudamericana.



En 2022, el elenco dorado ganó 18 partidos, empató 14 y perdió 16 en 48 compromisos disputados en la era Leonel. Utilizó a 41 jugadores en cancha y tuvo de gol mayor a 1,08. Álvarez se marchó dejando un rendimiento fue del 47,2 por ciento, después de no poder avanzar a la final en el Grupo B del Medellín.



Ahora, con el 'profe' Lucas González, el proyecto terminó de consolidarse y Águilas está dispuesto a ir por la cosecha. Hoy son líderes absolutos del torneo con 32 puntos y a falta de cuatro jornadas ya están clasificados. Son el único equipo instalado en cuadrangulares semifinales.



Los de Lucas tienen los mejores registros de todo el semestre. Han convertido 25 goles y tienen en Marco Pérez, quien viene de marcarle triplete a Santa Fe, al máximo artillero no solo del equipo sino del campeonato. Llegó a 9 anotaciones, superando a Facundo Suárez (América) que tiene 7.



Águilas Doradas apenas ha perdido dos partidos (Medellín y Unión Magdalena) y ganó seis de los últimos nueve partidos que disputó. No cae hace cinco fechas (cuatro victoria y un empate). Números que sin duda ilusionan en el nido.



El equipo antioqueño disputará cuatro partidos en el remate de la fase regular, el primero que será este sábado ante Alianza Petrolera, en busca de asegurarse en la punta para ser cabeza de grupo.



Cabe recordar que en 2022-II fueron cabeza del Grupo B junto al DIM, Pasto y América. Terminaron segundos con 10 puntos, uno por detrás del Medellín. Este semestre buscarán sacarse esa espinita.



¿Cómo será el remate de la fase regular para Águilas?



Fecha 17: Alianza Petrolera vs Águilas Doradas

Fecha 18: Águilas Doradas vs Equidad

Fecha 19: Envigado vs Águilas Doradas

Fecha 20: Águilas Doradas vs Jaguares