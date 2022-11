Auli Oliveros confía en Leonel y todo Águilas: 'no tenemos techo'

El líder del cuadrangular B tras tres jornadas es Águilas Doradas, los del oriente antioqueño suman puntaje ideal y está a un triunfo de ser finalistas por primera vez. Auli Oliveros es una de las piezas claves del equipo dirigido por Leonel Álvarez, el santandereano se ilusiona con el título.



"Estoy muy convencido, creo en el talento de cada uno de mis compañeros creo en el aporte de cada integrante de esa institución, es un grupo muy humilde muy fuerte mentalmente y bueno señor reflejado en el terreno de juego pienso que fue un partido que lo analizamos, lo trabajamos muy bien y gracias a Dios pudimos sacar el resultado que era lo importante. Fue un partido muy duro, difícil, pero este equipo está para grandes cosas. Es un grupo humilde, fuerte mentalmente y se refleja en el terreno de juego", señaló.

Además, que su virtud para rematar de media distancia se debe a “que es un don que Dios, me dio el poder patear muy bien desde afuera con cualquier pierna, pero pienso que todo eso va más de más atrás es por la confianza que me da el profesor (Leonel Álvarez) que me da el cuerpo técnico que me ha que me dio la familia Salazar desde que llegué acá me han arropado muy bien todos y cuando entro a la cancha me siento que estoy muy bien respaldado. Entonces fluyen las cosas mis compañeros me ayudan mucho y eso es trabajo de todos para lograr este bonito gol que puede marcar. Entonces espero que Dios me siga ayudando, poder aportarle más a este equipo con muchos más goles. El profesor me da la confianza, cuando entro a la cancha estoy bien respaldado y esto es trabajo de todos".



En cuanto a lo que plantea el cuerpo técnico, Oliveros declaró que “el profe nos dice siempre que se vale soñar y que cada uno de nosotros tiene demasiado talento y es lo que se ve reflejado en la cancha, hace un par de partidos el profe me preguntó en una charla qué pensaba del equipo y le respondí que tranquilamente cada jugador de los que estamos, tranquilamente podemos jugar en un equipo muy grande, porque hay demasiado talento y siempre que salimos a la cancha, estamos convencidos de eso. Tenemos mucho talento, estamos para grandes cosas. No tenemos techo, todos tenemos esa convicción y es bueno, porque en varios partidos ya ha pasado que lo estamos sufriendo, llega uno y dice tranquilos, que lo vamos a ganar, estamos bien y todos nos llenamos de esa energía y es lo que está pasando es algo bonito, es algo mágico lo que está sucediendo y esperemos con el favor de Dios seguirá así. Se vale soñar, tenemos mucho talento y eso es lo que reflejamos en el terreno de juego”



Finalmente, el jugador habló sobre ese camino que le ha tocado recorrer a lo largo de su carrera. “No me ha tocado para nada fácil, pero es un camino que he sabido disfrutarlo, aprender y corregir de los de los pocos errores que he tenido mi corta edad, pero este gran momento vuelvo y lo repito, es gracias a la confianza del cuerpo técnico y de mis compañeros. Soy muy feliz por este momento, siento que lo merezco porque he pasado por cosas difíciles y también gracias a mi familia que siempre me ha apoyado. Entonces hay que ratificarlo ahoritica con este con este torneo que lo que queremos es ser campeones”.





Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín

En Twitter: @juanchoserran8