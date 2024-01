Se acabó la novela: Adrián Ramos seguirá su aventura en América

Fin a la novela. América de Cali y Adrián Ramos seguirán vinculados por lo menos un año más. El delantero colombiano reversó la decisión que tomó a finales de 2023 de salir del club y continuará como una de las piezas claves del equipo.



Desde que anunciara su salida hace unas semanas, los vallecaucanos se pusieron manos a la obra para intentar convencer al jugador para que continuara. De hecho, Tulio Gómez, máximo accionista del equipo, señaló en su momento que el caso de Ramos no era por un tema de dinero y que escucharía las peticiones del futbolista.



Pues bien, tras las reuniones con el dirigente y con Marcela Gómez, nueva presidenta del club, Ramos ha decidido continuar y una de las razones por las que sigue es el proyecto deportivo que quieren construir de cara a esta temporada.

Por su parte, Ramos explicó por qué no se quería quedar y por qué continúa: “Al hincha le puedo decir que me quería ir porque no me gustaban algunas cosas, pero al ver que cambiaron tomé la decisión de seguir en mi casa”.



Yo había decidido irme, pero Marcela me habló y me contó lo que venía y no tuvo que convencerme, sencillamente seguí", agregó el experimentado delantero.



Por otro lado, no solo Ramos renueva con América sino también Luis Paz, uno de los volantes más importantes del cuadro vallecaucano.



Con América, el mediocampista ha sido campeón en dos ocasiones con los rojos y aunque no tuvo un nivel óptimo en el semestre pasado, cumplió cuando le tocó entrar para suplir bajas en el medio o en la zaga.



El anuncio de la renovación de ambos jugadores se hizo en una conferencia de prensa este miércoles donde se presentó a la nueva presidenta del club, Marcela Gómez y donde se anunciaron varias novedades en el tema deportivo.