¿Y la boda? Revelan supuesta tensión entre Gerard Piqué y Clara Chía

Tras su sonada separación con la cantante colombiana, Shakira, el exfutbolista Gerard Piqué se ha vuelto un habitual en la prensa rosa de todo el mundo y cada uno de sus pasos con su nueva pareja, Clara Chía, son seguidos de cerca.



Pues bien, pese a que la pareja había mantenido buena relación y había planes grandes para este 2024, una filtración reveló que habría tensión entre Piqué y el entorno de la joven española de 24 años.



Y es que de acuerdo a la información del paparazzi Jordi Martín, los padres de Clara no quieren a Piqué y desaprueban la relación entre ambos, más que todo por todo el escándalo que se formó por la presunta infidelidad a Shakira y también por la diferencia de edad.

“La familia de Clara Chía no quiere a Piqué, los papás no lo quieren. Él no puede pisar la casa de los padres de la joven”, mencionó el fotoperiodista.



Ante esto y predisponiéndose a no tener la bendición de los papás de Clara Chía, Piqué tendría decidido cancelar su boda con su pareja la cual se iba a realizar en este 2024.



Por su parte, Clara Chía no tendría la mejor relación con sus padres y estaría pasando las noches lejos de la casa familiar. De hecho, cuando el exfutbolista visita a sus hijos en Miami, la mujer no se devuelve a casa de sus padres, sino que prefiere quedarse en casa de una amiga de acuerdo con la información de medios catalanes.