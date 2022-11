Arregui y Torres, optimistas para buscar el paso a la final con el DIM

Deportivo Independiente Medellín venció 2-1 al América de Cali y con la derrota de Águilas Doradas en Rionegro, quedaron en la cima del grupo B y con muchas posibilidades de ser finalista en la Liga BetPlay II-2022. Al final del partido, Adrián Arregui y Daniel Torres hablaron sobre este resultado que los invita a soñar con disputar un nuevo título.

“Estoy emocionado por el partido, me da bronca llegar a la quinta tarjeta amarilla y perderme el próximo partido, no lo merecía. Estoy feliz por lo que hemos hecho, pero vamos a dar todo hasta el final, me emociono por lo que nos ha costado y hay que dar el último paso”, detalló Arregui quien salió muy lastimado promediando el segundo tiempo.



Además, el volante precisó que “pasamos por todo, por lo malo, lo bueno, pero este equipo tiene dignidad y todos hicimos mucho para lograr este equipo. Sabíamos que esto iba a pasar, hay que seguir, dar el último paso, todavía no hay nada definido”.



Arregui comentó que “queremos la clasificación y ser campeones, todos los días trabajamos, nos esforzamos, estoy orgulloso de todos los jugadores, logramos hacer un equipo y bien merecido nos lo tenemos”.



Por su parte, Daniel Torres indicó que “el esfuerzo, el trabajo y ver que nos ponemos en la posición que queremos a falta de una fecha, es algo para emocionarnos. Estamos soñando con la final y el título, nos falta todavía llegar, pero no podemos esconder la emoción que tenemos, estamos motivado, tenemos una promesa y queremos hacerla realidad. No ha sido fácil el camino, tenemos fe, hemos mantenido un grupo y eso es lo que nos ha permitido permanecer”.



Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín

En Twitter: @juanchoserran8