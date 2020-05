Compañera de Leicy y la imagen tras superar un tumor en la cabeza

Virginia Torrecilla, de 25 años, publicó unas imágenes en sus redes sociales luego de que se le encontrara un tumor cerebral. La mujer confirmó que todo salió bien hasta el momento.



Torrecilla es jugadora de fútbol del Atlético de Madrid, club en el que milita la colombiana Leicy Santos, exSantaFe. La futbolista, hasta el momento, está fuera de peligro.

“Cuando lo vieron pensaron que no era maligno, así que era algo positivo. Pensad para mí lo que era tener algo así. Yo, que soy una persona que vivo mi día a día como una loca y que siempre intento disfrutar de los momentos de la vida. El 14 de la semana pasada me lo comunicaron. Me tuve que ir a la Universidad de Navarra para operarme, porque el pequeño tumor no era ya tan pequeño y podía ser que fuese un tumor que tenía desde hace algo de tiempo. Me ingresaron de inmediato. Estuve miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo aquí y el lunes me hicieron todo para entrar a quirófano. Todo fue genial. Ha sido un éxito la operación”, dijo en sus redes.