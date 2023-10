América vivió un infierno y fueron eliminadas de Libertadores Femenina

América de Cali tenía el sueño de clasificar a las semifinales de la Copa Libertadores Femenina 2023 y en el Pascual Guerrero, las escarlatas se enfrentaron a una de las favoritas del certamen, Corinthians, quien no jugó a esconderse y buscó su resultado.



Al final, las brasileñas lograron encontrar su oportunidad de gol con Duda Sampaio, quien anotó de olímpico y con eso, gestionaron el partido para luego en el segundo tiempo aprovechar ventajas que dio América y terminar goleando 4-0 que les permitió asegurarse dentro de las cuatro mejores.



Pese a que América intentó desde el inicio poder marcar el ritmo del partido, Corinthians con sus armas le hizo daño y en el minuto 10 Duda Sampaio entregó esa joya de gol olímpico, aunque también con un poco de desconcentración de la defensa y portera Natalia Giraldo.



Tras la anotación sufrida, las escarlatas intentaron llegar al empate antes de finalizar el primer tiempo, pero no encontraron una opción clara para marcar y, además, se le sumó a la pérdida de su estrella Catalina Usme, quien salió lesionada del campo y no contuvo las lágrimas por dejar a sus compañeras.



En el complemento, un torrencial aguacero adornó el estadio Pascual Guerrero, pero eso no fue impedimento para que el juego continuara y para que América siguiera soñando con una remontada histórica.



América no dudó en acercarse a las brasileñas y una de las grandes oportunidades que tuvo fue a través de Marian Zamorano, quien logró sacarse a una defensora y terminó quedando de cara a portería para rematar, pero el balón terminó yéndose levemente por encima del travesaño.



Corinthians de a poco logró defenderse y esperar la propuesta de América, quien intentó desarrollar su juego, pero las brasileñas también les cerró algunos espacios que las dejó sin una ocasión clara para empatar.



Con la cancha pesada y América jugado en la parte de atrás, Corinthians sólo quiso contragolpear y encontrar opciones. Gracias a ello, lograron un penalti tras una falta de Fabiana Yantén a Millene.



El segundo gol llegó sobre el minuto 74 a través del penalti que ejecutó Millene, quien definió de gran manera frente a Natalia Giraldo que no alcanzó a llegar a ese balón. 2-0 para Corinthians y la eliminación para América estaba definiéndose.



El gol afectó a las jugadoras escarlatas y Daniela Arias terminó expulsada, poniendo las cosas más difíciles para su equipo.



Eso surtió efecto inmediato y el 3-0 de Corinthians llegó para definir el partido y sepultar todas las esperanzas del América. . Tras un tiro de esquina, Tarciane lo intentó, pero finalmente fue Victoria Albuquerque quien mandó el balón al fondo de la red para sellar la clasificación.



Sin embargo, faltaba la cereza en el pastel para Corinthians y Fernanda logró rematar con el arco vacío para el cuarto gol del partido.



Al final, América no encontró la fórmula para acortar al menos la diferencia y con el 4-0 en contra, terminaron eliminadas de la Libertadores Femenina 2023, mientras que Corinthians empieza a perfilarse como una de las grandes candidatas al título.