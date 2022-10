Colombia decide suerte: ABC y cómo ver sorteo del Mundial 2023 EN VIVO

Aquella feliz Copa América, aquella final tan disputada pero sin el final que esperaba el público, aquel enorme progreso se pondrá a prueba nada menos que en el Mundial Femenino de Mayores, Australia-Nueva Zelanda 2023.

La máxima cita del balompié, que tendrá por primera vez 32 selecciones participantes y se disputará del 20 de julio al 20 de agosto próximo, abrirá el telón este sábado, con el sorteo de la fase de grupos, que la Selección Colombia espera con ansiedad.



¿Qué va a pasar y cómo se puede seguir EN VIVO? Tome y nota, antes que nada, programe una alarma infalible:



Hora y lugar

Aotea Centre, Auckland (Nueva Zelanda)

1:30 a.m. hora colombiana



Mecanismo del sorteo

Habrá cuatro bombos, como es habitual en mundiales de mayores, pero al haber sede compartida, Nueva Zelanda ocupará la posición A1 y Australia la B1. después irán las seis mejores selecciones según la última actualización del Ranking FIFA Femenino (Estados Unidos, Suecia, Alemania, Inglaterra, Francia y España).



En el segundo bombo se ubicarán Canadá, Países Bajos, Brasil, Japón, Noruega, Italia, China y República de Corea. En el bolillero tres estará la Selección Colombia junto a Dinamarca, Suiza, República de Irlanda, Argentina, Vietnam, Cosata Rica y Jamaica. Por último, en el pote cuatro, estarán Nigeria, Filipinas, Sur África, Marruecos, Zambia y las tres plazas del repechaje, que se disputará del 17 al 23 de febrero próximo en Nueva Zelanda.



Los equipos serán sorteados en grupos de la A a la H, cada uno integrado por cuatro planteles. Como principio general, la FIFA evitará siempre que sea posible que varias selecciones de la misma zona clasificatoria o confederación queden encuadradas en el mismo grupo. Esto se aplica a todas las zonas excepto a Europa, representada por once selecciones, que podrían ser doce en función del resultado del torneo de repesca. Así, cada grupo incluirá al menos un combinado europeo, pero no más de dos.



Personalidades en el sorteo

Dos de las ocho personas que retirarán las bolillas serán personalidades deportivas de los países organizadores como la neozelandesa Zoi Sadowski-Synnott, medallista de oro olímpica en snowboard, y la australiana Cate Campbell, triple medallista de oro olímpica en natación. A ellas, se incorporarán las ex jugadoras Maia Jackman -neozelandesa- y Julie Dolan -australiana-, los ex jugadores Ian Wright -inglés-, Giberto Silva, campeón con Brasil del Mundial 2002, el estadounidense Alexi Lalas y el camerunés Geremi.



El evento será dirigido por Carli Lloyd, bicampeona en los últimos dos Mundiales 2015 y 2019 con los Estados Unidos -máximo ganador con 4-, junto a la periodista Amanda Davies.



¿Cómo ver la ceremonia EN VIVO?



Se podrá seguir por el canal oficial FIFA+ y desde los canales de la Copa del Mundo en Twitter, Facebook e Instagram.