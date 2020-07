La comprende como ninguna: mensaje de Yady Fernández a Johanis Menco

Johanis Menco estaba en su casa el pasado, en compañía de su familia, pero un accidente casero le afectó la arteria femoral y obligó a la amputación de su pierna izquierda. La arquera de Real Santander no podrá seguir sus sueños en el fútbol, pero tendrá el resto de su vida para superarse y trazarse nuevos retos.



Hace seis años, el 16 de febrero de 2014, otra futbolista pasó por un drama similar. Yady Fernández fue arrollada por un automóvil en Guayaquil, Ecuador, y perdió su extremidad izquierda. Una delantera prometedora que padeció en carne propia que le arrebataran su gran sueño. Es por eso que ella entiende como a nadie a Johanis Menco, y en charla con FUTBOLRED, quiso dedicarle unas palabras motivadoras, duras y reales, pero esperanzadoras para lo que viene en la vida de la portera.



“Johanis, cuando me enteré de tu pérdida, de tu amputación, me dio mucho dolor, pues tú, al igual que yo, llevamos esta pasión en la sangre y soñábamos con ser futbolistas desde que éramos niñas. Es triste saber que ese anhelo se trunca por un accidente, del que uno no entiende por qué sucede.



Créeme que te entiendo mejor que nadie. Yo pasé por lo mismo y sé que es demasiado duro; yo necesité de mucho tiempo para recuperarme y entender que lo que pasó es una nueva oportunidad de vida.



Johanis, tienes que pararte al frente de un espejo y aceptarte. Por favor, mira tú pierna izquierda y acepta cómo tienes que vivir de ahora en adelante. No te acomplejes, esta es una enseñanza que Dios nos deja, y hay que aprender de ella.



Yo aprendí que los pequeños detalles de la vida tienen mucho valor. El poder despertarse y respirar; poder comer; poder compartir con los tuyos...Los seres humanos vivimos nuestra vida y no agradecemos por este hermoso regalo. Ese es el mejor mensaje que nos deja Dios de todo esto.



Con una prótesis se puede llevar una vida muy normal. Solo hay que adaptarse, pero tu vida será la misma, llena de desafíos, metas por cumplir y gente con la cual hay que compartir.



Apóyate en tu familia. Todos los que te rodean, te aman, ellos serán el mejor bastón para volver a coger fuerzas y luchar por las nuevas metas. También de tus amigos. Los que te valoren y te acepten tal y como eres. Ellos también serán un motor para tu vida.



Yo encontré en el ciclismo una nueva pasión. Al principio fue duro; yo pensaba que no iba a practicar o deporte porque solo amaba el fútbol. Pero encontré la adrenalina de la pista, me motiva a ser mejor y luchar cada día. Ya tengo sueños en este deporte, primero quiero llegar a una Selección Colombia, y luego ir a un campeonato internacional y poder ser primera. Me gustan mucho los 500 metros y me entreno todos los días para lograr estos nuevos objetivos. Sé que tú vas a encontrar algo nuevo que te motive.



Johanis, deseo que tengas mucha fortaleza. Sentirse triste en estos momentos es inevitable, pero tienes que seguir adelante, levantar la cabeza y ser fuerte, así le verás las cosas buenas de la vida, aprender de ella. Dios te bendiga, sé que vas a ir para adelante, todo es de actitud. Cuenta conmigo para lo que necesites, trataré de estar ahí para ti.



Un abrazo, Yady”.