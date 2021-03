Pasado y presente: Myriam Guerrero y una mirada al fútbol femenino

América de Cali está muy cerca de entrar en la historia del fútbol femenino nacional e internacional, cuando este domingo se enfrente a Ferroviária, de Brasil, en la gran final de la Copa Libertadores Femenina.



Las escarlatas vienen de eliminar a uno de los favoritos de la competencia, Corinthians, por lo que la ilusión de quedarse con la 'mitad de la gloria', con el pasar de los minutos, crece más.

Pese a que no hay una liga femenina establecida en Colombia, estas guerreras están dejando el nombre del país por lo alto, como lo hizo Atlético Huila en el 2018, y es por eso que el partido que se disputará este 21 de marzo en el estadio José Amalfitani, de Argentina, cobra mayor significado.



Justamente, en la antesala de esta final continental, FUTBOLRED habló con Myriam Guerrero, la primera capitana de la Selección Colombia Femenina, sobre los inicios del balompié femenino en el país, la Liga Femenina colombiana y el presente de América de Cali en la Copa Libertadores Femenina.



Inicios del fútbol femenino en Colombia

"Todo esto comienza en el año 1987 en donde se me presenta la oportunidad de viajar a hacer una especialización de fútbol en Moscú. Al regresar a Colombia empieza un movimiento en la Universidad Nacional con el equipo femenino, con el club Vida, y empezamos a dar unos 'tips' a la sociedad, a los entes deportivos, a todo lo que representa este movimiento del fútbol femenino".



"Realmente fue algo duro para nosotras en el comienzo, pero teníamos un sueño, una idea, una meta en el corazón, y perseveramos hasta que se logró sembrar esa semilla. Al paso de tres décadas, tenemos, hoy por hoy, esos resultados tan extraordinarios", dijo la exfutbolista que, además de vestir la camiseta de la Tricolor, también fue entrenadora de la selección de mayores en el 2003.

Myriam Guerrero (der) con Maturana, Selección Colombia 2003. Foto: Archivo particular

Liga femenina

"Soy una convencida de que no hay peor ciego que el que no quiere ver. El fútbol femenino colombiano, a nivel de clubes y de Selección, ha estado ahí, ha roto todos los esquemas, todos los pronósticos, y hemos traído títulos y resultados como para que siga existiendo esa falta de engranaje, en la que todas las partes pongan y la situación cambie. No solo a nivel interno, también a nivel internacional".



"Yo pienso que las mujeres que han ido escalando en los puestos de poder político, administrativo y de gerencia, son las primeras que deben marcar la pauta, proponiendo, pasando proyectos que reflejen igualdad, equidad, en donde quiera que se tomen las decisiones... Federación, Dimayor, etc. Los cambios se van a ver en lo estructural, en lo organizacional".



"La Liga femenina vendrá solo por unos meses, (las jugadoras) realmente no sé cómo hacen para vivir... Hoy por hoy, en Colombia, no podemos vivir del fútbol, a las niñas que están comenzando les digo que no desaprovechen las oportunidades académicas, las becas, las universidades, porque hay que formarse en otras áreas y ver el fútbol como esa pasión, esa alternativa. Para ser sinceros, en Colombia estamos lejos de esa circunstancia tan ideal y soñadora que queremos vivir".

América de Cali

"Es una felicidad para nosotras, como futbolistas, como pioneras, como mujeres que llevamos 30 años luchando, soñando con el fútbol femenino, ver esos resultados".



"América es una familia, cuando se es familia se logra todo. Más que un equipo, es un colectivo de personas emprendedoras, de personas que tienen un sueño claro, un proyecto claro, que han sido apoyados en su cuerpo técnico y sus jugadores por el presidente, la delegada, formando una empresa sólida".



"América es el resultado de un buen trabajo, de una buena estructura y de buenos líderes. Andrés Usme, técnico del equipo, y Catalina Usme, desde el terreno de juego, son dos líderes que se conocen, saben lo que quieren, han venido trabajando, se han venido formando. Adicional, tienen cómplices que les han ayudado demasiado, el profe tiene un cuerpo técnico que le cree, que camina con él, y dentro del campo, jugadoras como Carolina Pineda y otras mujeres que han venido sumando, le dan solidez y estructura a este equipo", finalizó.