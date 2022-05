DIM-FI, con la obligación de remontar: recibe a Pereira en el Atanasio

Deportivo Independiente Medellín – Formas Íntimas recibe este miércoles a las 7 de la noche a Deportivo Pereira, por la vuelta de los cuartos de final en la Liga Femenina 2022. Luego de un partido exigente en la capital risaraldense, las poderosas buscarán con el apoyo de sus hinchas, la clasificación a semifinales.

En cuanto a las novedades en la convocatoria, Melissa Rivas reaparece tras cumplir la sanción de una fecha, luego de haber sido expulsada en el clásico antioqueño contra Nacional. Por otro lado, una de las bajas sensibles del equipo es la de Yurleidys Doria, quien presentó una fractura diafisaria de peroné en el juego anterior contra Pereira. Su tiempo de incapacidad será aproximadamente de 12 semanas. La jugadora será intervenida quirúrgicamente el próximo 25 de mayo.



“Debemos mejorar la efectividad, creamos muchas opciones de gol que no concretamos. Es crucial poder concretar para no sufrir en la serie, hay que tener mucho cuidado con la pelota quieta, Pereira es un equipo muy fuerte en esa vía. Nosotros tenemos la convicción de remontar la serie y avanzar a semifinales, esperamos el acompañamiento de nuestros hinchas, la localía tiene que ver en el contexto del partido, esperamos ser más fuertes en este partido”, remarcó el técnico Jordy Vargas.



Por su parte, Kelly Restrepo comentó que “tenemos que estar atentas al ataque rival, las jugadas que creamos las debemos concretar, hay que hacer respetar nuestra casa y avanzar de fase. Vamos a poner lo mejor de nosotras, esperamos el apoyo de los hinchas, no todas las jugadoras saben lidiar con la presión”.

Datos entre DIM-Formas Íntimas y Deportivo Pereira



Por Liga femenina, Deportivo Pereira e Independiente Medellín – Formas Íntimas se enfrentaron en cuatro oportunidades, con un balance de tres victorias poderosas y una matecaña. En cuanto a goles marcados, las matecañas celebraron tres veces frente a ocho de las antioqueñas.





Alineación probable



Independiente Medellín: Valery Restrepo; Liced Serna, Yazley Betancur, Yirleidys Quejada, Kelly Restrepo; Sofía García, Sandy Moreno, Yulissa Sánchez, Nerimar Suárez, Melissa Rivas, Greicy Landázury.

D.T.: Jordy Vargas.



Hora: 7:00 p.m.

Estadio: Atanasio Girardot.

Árbitra: Vanessa Ceballos Pinto (Magdalena).



T.V.: YouTube Dimayor.





Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín

En Twitter: @juanchoserran8