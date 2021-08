‘Quedan seis puntos y estamos con opciones‘: Paniagua, DT del DIM-FI

Motivados y con ganas de dar pelea hasta el final, Carlos Paniagua técnico de Independiente Medellín – Formas Íntimas habló en conferencia de prensa tras la victoria como local por 3-0 sobre Bucaramanga que las deja con posibilidades de avanzar a semifinales de la Liga femenina 2021.



“Una situación lleva a la otra, nosotros hablamos para hacer un partido ofensivo. No iba a ser fácil y menos contra estos equipos de Bucaramanga. Teníamos 90 minutos para trabajar el partido, jugamos bien y pudimos conseguir el resultado, en el segundo tiempo pudimos mejorar en la tranquilidad, ya no había entregas tan erráticas. Logramos ser contundentes y dejamos buenas sensaciones para lo que viene. Tenemos 13 puntos, una diferencia de gol de +5, hay que ganarle a Real Santander y tener posibilidades de ir a Cali a buscar la clasificación”, indicó el técnico poderoso.



Además, remarcó que “ya no hay margen de error, en este remate de torneo tenemos el objetivo de conseguir todos los puntos y esperar que se den otros resultados. No las presionamos, hay que manejar la tranquilidad, pensando partido a partido. Viene Real Santander, un rival muy complicado, debemos estar tranquilos, trabajando el partido y sumando de a tres”.



El entrenador antioqueño profundizó en que el equipo debe dar todo de sí, para conseguir los seis puntos que les resta en el grupo. “Tenemos una luz, quedan seis puntos y estamos con opciones. En el caso de algún empate en puntos, la diferencia de puntos es importante. Fue muy bueno ganar en el Atanasio, habíamos dejado pasar puntos, pero estamos felices por el resultado obtenido”.



Retomando el análisis del partido, el estratega rojo precisó que “en el primer tiempo no fuimos claros, no hubo mucha movilidad. Para el segundo tiempo cambiamos el sistema táctico a un 4-2-3-1, desocupando los carriles interiores, logramos el gol de manera temprana y se nos abrió el partido. Me gustó la actitud del grupo, las ganas de ganar el partido. En el entretiempo hablamos, tocamos el equipo y respondieron con los goles a un gran rival en la cancha. El marcador fue justo, una victoria que nos reconforta”.





Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín

En twitter: @juanchoserran8