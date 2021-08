DIM-FI venció a Bucaramanga y sigue en la pelea por la clasificación

Deportivo Independiente Medellín – Formas Íntimas derrotó 3-0 a Atlético Bucaramanga, por la octava fecha del grupo B en la Liga femenina 2021. Las poderosas consiguieron su primer triunfo en condición de local y se ilusionan para buscar la clasificación con dos fechas por disputar y a cuatro puntos de las segundas en la tabla, Atlético Nacional. Con goles de Yirleidys Quejada, Melissa Rivas y Laura Aguirre, el conjunto antioqueño sacó ventaja en un partido muy complicado.



La intensa lluvia que caía en el Atanasio, complicaba la fluidez de juego. Medellín intentaba llegar al arco contrario, dominando la pelota y buscando espacios que difícilmente concedía Bucaramanga. Un equipo que estaba planteando un juego directo a partir de una solidez defensiva.



Una vez escampó, subió la intensidad en el juego y aparecieron los espacios para que ambos equipos atacaran. Medellín en elaboración y Bucaramanga en pelota quieta, generaban aproximaciones, aunque les faltaba precisión sobre el arco contrario.



Sobre el final del primer tiempo, la jugadora de Bucaramanga Angui Cano, tuvo que retirarse del partido debido a una serie de náuseas que padeció en varios periodos del primer tiempo. La jugadora no pudo continuar en el partido y para el segundo tiempo ingresó Laura Barreto.



En la etapa complementaria, las visitantes salieron a buscar el gol con vehemencia, Ángela Martínez al minuto de juego tuvo un remate desde el sector izquierdo, pero la arquera Angie Mina logró controlar de gran manera. Inmediatamente reaccionó Medellín con una jugada colectiva derivada en un remate de Geraldine Cardona desde el centro del área chica, pero la pelota salió desviada del arco leopardo.



Al minuto 8, DIM-Formas Íntimas abrió el marcador por intermedio de Yirleidys Quejada quien empujó la pelota tras un cobro de tiro libre desde el sector derecho de Laura Aguirre, la delantera poderosa apareció sobre el primer palo para cambiarle la dirección a la pelota y meterla al fondo de la red.



Tras el gol, Bucaramanga intentaba avanzar en la ofensiva, pero Medellín controlaba los espacios y forzaba a que el partido se jugara en el centro del terreno de juego. Sin embargo, Medellín tuvo paciencia y al minuto 31, un pase en profundidad de Daniela Montoya para Quejada en el sector derecho, la atacante poderosa ingresó a la banda, filtrando un pase para que Melissa Rivas en el centro del área, definiera con tranquilidad, ampliando el marcador para el local.



Al minuto 32, luego del gol, la arquera de Atlético Bucaramanga Franyeli Rodríguez sufrió un golpe con la delantera Rivas. Duró por varios minutos en el piso, mientras era atendida por los médicos del DIM-FI porque Bucaramanga no había llevado cuerpo médico y tampoco arquera suplente, tras seis minutos de atención, la golera venezolana se repuso y pudo continuar el partido.



Sobre el cierre del partido, el agua volvió a tomar protagonismo del partido con un intenso aguacero sobre la cancha del Atanasio, lo que hacía que se dificultara el control de la pelota en ambos equipos. Sin embargo, hubo tiempo para un gol más, al segundo minuto de reposición, Laura Aguirre en un tiro libre a más de 30 metros, marcó el tercero y definitivo gol para el conjunto rojo de Antioquia.



Al final, para clasificar Medellín, deberá ganar lo que le resta y esperar que Nacional y América no sume más de cuatro puntos. Bucaramanga será el juez del grupo con sus partidos frente a las diablas rojas y las verdolagas respectivamente. En la próxima fecha, Independiente Medellín – Formas Íntimas recibirá a Real Santander, mientras que Atlético Bucaramanga recibe al América de Cali.





Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín

En twitter: @juanchoserran8