Fecha y hora de los partidos de vuelta de cuartos en la Liga Femenina

La Liga Femenina ha traído grandes partidos en su fase regular, ahora que se avecinan las finales, todos los aficionados se encuentran expectantes. Dimayor ha revelado los horarios para los partidos de vuelta de los cuartos de final, que perfilaran a las favoritas al título.



Así quedó la programación de los partidos de vuelta de cuartos de final:



30 de agosto

​

América de Cali vs Atlético Nacional

Hora: 8:00 p.m.

Estadio: Pascual Guerrero

Televisión: Win Sports



31 de agosto

​

Atlético Huila vs Junior FC

Hora: 6:00 p.m.

Estadio: Guillermo Plazas Alcid



1 de septiembre

Independiente Santa Fe vs Millonarios FC

Hora: 2:00 p.m.

Estadio: El Campín

Televisión: Win Sports



Independiente Medellín vs Cortuluá

Hora: 3:00 p.m.

Estadio: Polideportivo Sur