Así quedaron las llaves de cuartos de final de la Liga Femenina 2019

Se sortearon este lunes las llaves de cuartos de final de la Liga Femenina 2019, con cruces emocionantes y en el que se destacan los duelos Atlético Nacional vs. América de Cali y Millonarios vs. Santa Fe.



Los partidos de ida de los cuartos de final se jugarán entre el 24 y el 26 de agosto; mientras que los juegos de vuelta se llevarán a cabo entre el 7 y el 9 de septiembre.



Medellín, América, Santa Fe y Huila, fueron los equipos de mejor puntaje y tendrán la ventaja de cerrar sus respectivas llaves en condición de local. Mientras que Junior, Nacional, Millonarios y Cortuluá comenzarán en casa y definirán su cruce como visitantes.

Así se jugarán los cuartos de final de la Liga Femenina:



Cortuluá vs. Independiente Medellín

Atlético Nacional vs. América de Cali

Millonarios vs. Santa Fe

Junior vs. Huila