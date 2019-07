Linda Caicedo, la goleadora que admira a Neymar Jr. e imita su estilo

La vallecaucana Linda Lizeth Caicedo tiene 14 años, pero parece que fueran más, viendo la impresionante tranquilidad con que definió este domingo ante Cortuluá para darle el triunfo 2-0 al América de Cali, en su debut en la Liga Profesional Femenina.

Mide 1.62 metros y pesa 57 kilogramos. aunque su técnica, velocidad y picardía hacen que se convierta en una jugadora temida en el área, porque nadie sabe que se va inventar con tal de meter el balón en la red. Nació el 22 de febrero de 2005 en Cali, en el hogar que conforman sus padres: Herlinda Alegría y Mauro Caicedo, así como su hermana mayor, María Helena, de 22 años.



El partido estaba equilibrado, incluso con dominio de Cortuluá, cuando a los 33 minutos del complemento la jovencita encaró con la seguridad de una experimentada y dio cifras concretas al marcador. “La jugada salió casi de la nada, fue un saque de banda, hice la individual, eludí cuatro rivales, contando a la arquera, y pude definir de la mejor manera,. Mi compañeras me felicitaron, pero era el primer partido, me dicen que no se me vayan a subir los humos, que siga con humildad, no he ganado y eso lo tengo claro”, señaló.



Dice que escogió el fútbol “por todo lo que te da, victorias y derrotas, y eso te ayuda a manejar muchas cosas”. Asegura que cuando le dijo a su mamá que le gustaba el balompié, ella desde el primer momento la apoyó y al día siguiente ya estaban buscando un equipo, que fue uno masculino, el Real Juanchito, que dirigía Rafael Murillo. Con los jóvenes jugaba torneos de liga y alcanzó a estar cuatro años.



Hace tres años, Caicedo llegó al Atlas CP de Cali, uno de los clubes femeninos de mejores resultados en la región. En esta etapa con América su dedicación es tal que ya no vive en Villagorgona, sino que se trasladó a Jamundí, para estar más cerca del sitio de entrenamiento: La Candela.

“Ella es una buena niña , tranquila, con un talento impresionante, es como ver jugar a Neymar Jr. en versión femenina”, sostiene Carolina Pineda, su entrenadora, pero también compañera en esta versión de las ‘diablas rojas’.







Y precisamente, la goleadora admira a Neymar Jr. por su gambeta, lo mismo que a Catalina Usme –la 10 de América– por su inteligencia.



Hace un año, después de haber ganado su segundo título nacional con la Selección Valle Prejuvenil y siendo la mejor artillera del campeonato, tenía claro que su sueño era poder jugar en América de Cali y que después se ve jugando en el París Saint Germain, Real Madrid o Barcelona, aunque, la verdad, le gustaría más estar en el Barcelona que en cualquier otro equipo.



En cuanto a las características que la asemejan al jugador brasileño admite que el regate, aunque le falta mejorar el cabeceo. “El profe Andrés Usme me llamó para que aportara y para que marcara muchos goles.



En septiembre de 2017, con apenas 12 años de edad se erigió como la goleadora del campeonato nacional con 15 tantos, dos de ellos ante Bogotá en la final de Ibagué.



Un año más tarde, el 23 de septiembre de 2018, volvió a levantar el trofeo de campeona con la victoria categórica 4-0 sobre Antioquia en la gran final de Pereira, donde Linda volvió a festejar dos veces y acumuló 8 tantos como principal artillera del certamen.



Su sueño es salir campeona con América, jugar la Copa Libertadores, si es posible quedarse con el trofeo de goleadora y llegar a la Selección Colombia. “Estoy segura que acá en el América me van a ver más”, confiesa.





Marco Antonio Garcés

Corresponsal Futbolred Cali

En twitter: @marquitosgarces