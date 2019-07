El golazo y el dardo de Yoreli Rincón en el inicio de la Liga Femenina

Yoreli Rincón volvió hablando fuerte a la Liga Femenina colombiana.

La destacada jugadora se reportó en la victoria 2-0 contra Real San Andrés y marcó el golazo de la primera fecha:







La estrella del equipo barranquillero aprovechó el momento para lanzar un dardo a quienes desconfiaban de lo atractivo que podía resultar el fútbol femenino para la afición: "Unos amigos de Corbata que no me quieren mucho dijeron que la liga no aportaba nada u nadie lo iba a ver,

Pero que hermoso se veía ayer el Romelio Martínez", dijo en sus redes.





Pero que hermoso se veía ayer el Romelio Martínez pic.twitter.com/DjNGiaQP0Q — Yoreli Rincón 10 (@10yorelirincon) July 15, 2019

"Estoy contenta por el gol pero esto apenas es el comienzo", dijo a la prensa la jugadora. "Que la gente siga apoyando el fútbol femenino", añadió.





#VocesJunior🇦🇹| ¡Yoreli Rincón!



"Estoy contenta por el gol, debemos seguir así. Que la gente siga apoyando el fútbol femenino".



✅Debut, gol y figura del campo. Gran día para Yoreli. #VamosJunior🔴⚪🔵 pic.twitter.com/1yAMsi5KPF — JuniorTiburonas (@juniortiburonas) July 14, 2019

Yoreli Rincón es una de las grandes atracciones de la Liga y, con golazos como el de la primera jornada, está garantizando el crecimiento del torneo en calidad y convocatoria.