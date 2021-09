Santa Fe pegó primero y derrotó a Nacional 0-1 en el Atanasio

Atlético Nacional femenino cayó 0-1 con Independiente Santa Fe, en la semifinal de ida de la Liga femenina 2021, las capitalinas se aprovecharon de su experiencia para controlar un juego en el que las verdolagas no supieron ser contundentes como en encuentros anteriores.



Los primeros 15 minutos fueron de amplio dominio para Santa Fe, quien tuvo las mejores opciones para abrir el marcador. Dejando como protagonista a la arquera panameña Yenith Bailey. Nacional se agrupaba y trataba de salir por las bandas.

El fuerte calor de la tarde no dejaba fluir las ideas ofensivas del equipo local. Santa Fe aplicaba el juego directo, aunque no eran tan precisas como en los primeros minutos del partido.



Sobre el minuto 42, Santa Fe realizó su primer cambio en el partido, ingresando Gabriela Huertas en lugar de Nairelis Gutiérrez, quien salió con molestias físicas. El juego ha tenido partes en las que bajó la intensidad y subieron las fricciones, al ser una semifinal, ningún equipo quiere dar espacios y cada balón se disputa con fuerza.



En la etapa complementaria, Nacional realizó una variante, ingresando Leysy Pulgarin en lugar de Allison Pahuana. La propuesta en el equipo local fue más agresiva, adelantando líneas en busca del arco contrario. Sobre el minuto 3, Yisela Cuesta desbordó por el sector derecho y su remate fue neutralizado por la defensa local.



Santa Fe presionaba y recuperaba la pelota en campo contrario, la paraguaya Fany Gauto y la atacante Diana Celis manejaban los hilos del juego ofensivo cardenal. Sin embargo, no eran efectivas en el último tercio del campo. Al minuto 19, Nacional se acercó al arco rival con un tiro libre cobrado por Kelly Quiceno que pasó cerca.



Al minuto 27 Santa Fe abrió el marcador por intermedio de Amada Peralta, quien aprovechó una jugada colectiva por el sector izquierdo originada por Fany Gauto, la atacante paraguaya remató con su pierna derecha, dejando sin reacción a la arquera Yenith Bailey.



Tras el gol, Nacional salió a buscar el empate con mucho ímpetu. Santa Fe aguantaba el resultado, mientras le daba descanso a la nómina con un par de cambios. Al minuto 35, Ana Fisgativa pudo empatar, cazando un rebote dentro del área, pero la zaguera verdolaga no remató con precisión y la pelota salió desviada.



Sobre el minuto 41, la jugadora Diana Celis tuvo una lesión la cual no le permitió continuar el partido. En su lugar ingresó Sara Córdoba.



Nacional no se daba por vencido y recostó su equipo sobre el arco contrario, con jugadas en pelota quieta tenía las últimas opciones para empatar el partido. No obstante, la ganas no alcanzaron y el partido terminó con triunfo para las vigentes campeonas de la Liga femenina.



El juego de vuelta se disputará este sábado 4 de septiembre a las 8:10 de la noche en el estadio El Campín de Bogotá.



Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín

En Twitter: @juanchoserran8