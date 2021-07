Las ‘diablas’ rojas esperan en casa un triunfo contra Bucaramanga

Luego de vencer 2-3 a Nacional en Medellín, América de Cali revivió en el Grupo B de la Liga Femenina BetPlay 2021 y este sábado (11:00 a.m.) buscará un nuevo triunfo ante Bucaramanga en el Pascual Guerrero, en desarrollo de la cuarta fecha.



Esa victoria en la capital antioqueña era clave para no alejarse de las paisas (6 unidades), DIM-FI (6) y el Cali (9), pero ahora tratarán de imponerse a un rival que es colero, con tres derrotas, y no está entre los candidatos a clasificar a la semifinal.



Aunque se ganó en el Atanasio Girardot, que era lo más importante, el técnico Andrés Usme trabajó bastante estos días en los problemas de contención y defensivos que les permitieron a las verdolagas irse en ventaja antes del minuto de juego y luego apretar el resultado.

“Defender o atacar no recae de una sola persona o un grupo de personas en especial, si hablamos de un fútbol total, todos somos responsables tanto de los goles a favor como en contra. No se trata de acusar ni señalar un culpable, como equipo tenemos que buscar la forma de que nos sigan marcando, en todos los partidos nos han hecho goles, más que señalar y acusar es mirar cómo nos podemos fortalecer. Hoy cuento con un gran equipo, jugadoras que compiten bien, es solo ir ajustando y encarar bien el partido con Bucaramanga”, manifestó el entrenador rojo.



Se piensa que futbolistas como la arquera Katherine Tapia, Jessica Caro, Tatiana Castañeda, Sandra Ospina, Carolina Pineda, Catalina Usme y Gisela Robledo serán nuevamente inicialistas dentro de un planteamiento que tiene como objetivo bombardear la valla de las bumanguesas.



Estadio: Pascual Guerrero



Hora: 11:00 a.m.



Árbitra: Andrea Chavarría (Antioquia)



Transmite: WIN Sports +



Probable formación:



América de Cali: Katherine Tapia; Leury Basanta, Daniela Arias, Tatiana Castañeda, Liseth Moreno; Carolina Pineda, Daniela Ospina, Catalina Usme, Gabriela Rodríguez; Gisela Robledo, Joemar Guarecuco.



D.T.: Andrés Usme.



Marco Antonio Garcés

Corresponsal Futbolred Cali

En Twitter: @marquitosgarces