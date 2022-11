Protestas de jugadores de Cali: no entrenaron por falta de pagos

El tema de los sueldos pendientes a los jugadores del Deportivo Cali ya estaría pasando factura a la institución azucarera, en el cual deportistas del plantel profesional, habrían tomado la decisión de no entrenar en la mañana de este lunes festivo.



La información la dio a conocer el periodista Diego Saviola, mediante su cuenta en la red social de Twitter, en el cual publicó, que los jugadores del equipo decidieron no tomar la práctica por los atrasos en el pago de los salarios y de publicidad.



“Confirmado: Plantel de jugadores del @AsoDeporCali decidieron NO entrenar esta mañana en la sede de Pance por los atrasos en los pagos de los salarios del mes de octubre, y pagos de publicidad pendientes por 5 meses”.



Confirmado:

Plantel de jugadores del @AsoDeporCali decidieron NO entrenar esta mañana en la sede de Pance por los atrasos en los pagos de los salarios del Mes de Octubre, y pagos de publicidad pendientes por 5 meses. pic.twitter.com/oR0Imx0lp3 — DIEGO SAVIOLA (@diegosaviola10) November 14, 2022

Por el momento no hay ningún pronunciamiento oficial de alguno de los deportistas, cuerpo técnico o directivos del club verdiblanco. Hay que recordar que la semana pasada, la institución sacó un comunicado de prensa, en el que aclaró que los pagos de los salarios que están pendientes corresponden al mes de octubre del 2022.

📃 [Comunicado] Actualidad compromisos y obligaciones laborales Equipo profesional masculino. pic.twitter.com/wLiqYyh9Ig — Deportivo Cali (@AsoDeporCali) November 11, 2022



Juan Andrés Arias Arias

Corresponsal Futbolred

Cali

En Twitter: @AriasJuan_15