Jugadoras del Cali estallaron contra Nacional en Libertadores Femenina

Deportivo Cali quedó eliminado en los cuartos de final de la Copa Libertadores Femenina 2021, luego de caer 2-1 frente a Nacional, de Uruguay en Asunción (Paraguay), perjudicado por el desastroso arbitraje de la guaraní Zulma Quiñónez, que no dio un penalti en favor de las vallecaucanas en el segundo tiempo por falta a Linda Caicedo. Pero en las imágenes quedó el feo espectáculo de una gresca entre jugadoras de ambos equipos.



FUTBOLRED conoció este miércoles que la situación fue generada por los actos racistas de las jugadoras del elenco ‘charrúa’, que durante todo el partido lanzaron insultos racistas a algunas rivales, especialmente a Linda Caicedo, reconocida como una de las figuras y la más joven del certamen continental.



La gerente del equipo vallecaucano, Vanessa Alipio, denunció en su cuenta de Twitter los actos racistas de las uruguayas, hecho que corroboró el técnico John Albert Ortiz en este portal: “Sí, claro, pero todo fue dentro del partido, sino que Linda no quiso decir porque fue a ella a quien más le dijeron cosas y la trataron mal”.



Ortiz añadió que las responsables fueron las jugadoras, el preparador físico y el asistente de Diego Testas, excluyendo a las que estaban en el banco.



El entrenador vallecaucano agregó a su denuncia por lo hecho a Linda que “primero le pegaron hasta más no poder y luego le decían negra vas pa’ fuera; aquí no pasas negra, hueles feo”.





Según Ortiz, las cosas no terminaron allí, “al final del compromiso el asistente se paró al frente a decir cosas y ya no aguantamos. Es difícil ir perdiendo, que se burlen y luego te ofendan”.



Justo después de que la gerente del Cali femenino hiciera la denuncia, desde Corinthians también se informó que Adriana fue llamada ‘macaca’ (mica) después de anotar el sexto gol en el 8-0 sobre las uruguayas en la semifinal. Las uruguayas pagaron caro sus ofensas sobre las colombianas, se fueron por la puerta de atrás con esa estruendosa goleada, pero la Conmebol debe tomar cartas en este vergonzoso asunto.



Marco Antonio Garcés

Corresponsal Futbolred Cali

En Twitter: @marquitosgarces