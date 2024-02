Millonarios y Medellín empatan en su debut de Liga Femenina

Comenzó la octava edición de la Liga Femenina y el partido que abrió el torneo en este 2024 fue Millonarios e Independiente Medellín, quienes se enfrentaron en el estadio El Campín, escenario donde ambos elencos buscaban comenzar con una victoria.

El partido terminó siendo parejo y al final se fueron con un empate sin goles, aunque el resultado fue más positivo para las poderosas que estaban de visita.



Las embajadoras intentaron desde el primer momento ir al ataque y lograr acercarse al arco con peligro, pero se encontraron con una defensa sólida que poco las hizo jugar como querían.



Medellín tampoco hizo muchas exigencias al arco de la chilena Gabriela Bórquez y decidieron siempre aprovechar contrataques, pero no lograron tener una clara para sorprender a las embajadoras.



Para la parte complementaria se esperaba más por parte de ambos equipos, pero la dinámica no cambió demasiado y el empate persistió.



Las embajadoras siguieron intentando por varías vías, jugando por los costados y tratando de explotar en velocidad, pero eso no fue suficiente para conseguir el anhelado gol.



Daniela Garavito fue en Millonarios la que trató de generar más peligro, pero tuvo varios fuera de lugar y la talentosa jugadora no ocultó su desesperación por las acciones que se le anuló.



En busca de encontrar el gol, tanto la entrenadora de Millonarios, Angie Vega, como el entrenador de las poderosas Álvaro Restrepo, hicieron cambios sobre el minuto 70, aspirando a que desde el banco lograran dar el golpe en el marcador.



En las embajadoras ingresó Catalina Amaya por la delantera Kena Romero, quien no tuvo mucha insistencia en la ofensiva, mientras que en las poderosas Greicy Landázury salió en por Estefanía Cartagena.



Sin embargo, algo que no dejó progresar el juego de ambos equipos fueron los calambres, pues durante todo el juego se presentó en ambos equipos esas molestias musculares , pero en los últimos 20 minutos se cortó mucho el juego por esa razón.



El tramo final tuvo un leve despertar de Medellín y el ingreso de Cartagena fue importante, pues dio una asistencia a Aura Hoyos, quien se atrevió a rematar con fuerza, logrando exigir a la portera embajadora.



El juego finalmente terminó empatando sin goles y resultó siendo un resultado más favorable para Medellín por ser visitante, mientras que Millonarios, que se armó con grandes jugadoras para lograr su primera estrella, no logró celebrar frente al público que las acompañó en el debut.