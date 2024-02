ABC de Liga Femenina 2024: equipos, calendario y lo que debe saber

Comienza la temporada de mayor ilusión desde que se juega fútbol profesional femenino en Colombia: la Liga Femenina 2024 durará seis meses, reunirá a varias escuadras históricas y tendrá a un equipo reforzado para ir por el título y, lo más importante, ofrecerá un mínimo de estabilidad laboral a decenas de jugadoras que aspiran a vivir de su deporte. Prográmese aquí para sumarse a esta causa nacional:

¿Quiénes participarán?



Serán 15 equipos del FPC los que tendrán representación en la Liga Femenina 2024:



-Alianza FC

• América de Cali

• Atlético Nacional

• Asociación Deportivo Cali

• Azul y Blanco Millonarios FC

• Cúcuta Deportivo

• Deportivo Pasto

• Deportivo Pereira

• El Equipo del Pueblo SA

• Independiente Santa Fe

• Internacional FC de Palmira

• Junior FC

• La Equidad

• Llaneros FC

• Real Santander



Sistema del campeonato



El se jugará en la modalidad de “todos contra todos”. Serán 15 fechas, en las que siempre un equipo descansará por jornada.



Los ocho mejores de la temporada clasificarán a los cuadrangulares semifinales, que por primer vez se disputarán en Liga Femenina, y los dos mejores llegarán a la gran final, que se resolverá en partidos de ida y vuelta. Solo los dos encuentros de la final tendrán VAR.



El cronograma



La Liga iniciará el 17 de febrero y finalizará el 18 de agosto, en lo que será la competencia más larga que se ha podido organizar hasta el momento en el fútbol profesional colombiano.



La primera fecha se disputará así:

Millonarios vs Independiente Medellín / Viernes 16 / 3:30 p.m.

Alianza vs Deportivo Cali / Sábado 17 / 4:00 p.m.

Llaneros vs Equidad / Domingo 18 / 3:30 p.m.

Pereira vs Pasto / Domingo 18 / 3:30 p.m.

Cúcuta vs Santa Fe / Domingo 18 / 4:00 p.m.

Junior vs Real Santander / Domingo 18 / 4:00 p.m.

América de Cali / Internacional Palmira/ Domingo 18 / 5:00 p.m.



Torneos internacionales



Los equipos que terminen como campeón y subcampeón de la Liga serán los representantes de Colombia en la CONMEBOL Libertadores Femenina 2024.