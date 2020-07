El equipo en EE. UU. que será fundado por famosas actrices del país

La actriz Natalie Portman es la principal fundadora de un nuevo equipo de fútbol femenino que jugará en Los Ángeles y tiene como propietarias a un nutrido grupo de estrellas de Hollywood, como Eva Longoria y America Ferrera, y deportistas de élite, como Serena Williams.



Después de un parón de 12 años, la formación traerá de vuelta al fútbol femenino a la segunda ciudad más grande de Estados Unidos, que espera competir en esa categoría de la Liga Nacional de Fútbol (NWSL) en la temporada de 2022.

"Queríamos asegurarnos de sumar socios increíbles que fueran del mundo del fútbol, líderes en el deporte, la tecnología, los negocios y el entretenimiento porque de eso se trata realmente nuestra ciudad", afirmó Portman a la prensa local. Junto a Portman, Longoria y Ferrera también figuran como propietarias las actrices Jennifer Garner ('Juno'), Uzo Aduba ('Orange is the New Black') y Jessica Chastain ('Interstellar').



Asimismo, entre las inversoras destacan jugadoras de fútbol profesional como Mia Hamm, Abby Wambach y Lauren Cheney Holiday, la tenista Serena Williams y su hija, así como empresarias de Netflix y otras compañías del sector del entretenimiento y la tecnología. Por el momento, el equipo lleva el nombre provisional de Angel City y cuenta con la aprobación de la liga profesional, por lo que el siguiente paso es buscar una sede.



"Parecía ideal llevar el fútbol (femenino) a Los Ángeles porque tenemos seguidores apasionados aquí, un fútbol juvenil tan robusto", agregó Portman, quien comenzó a mover el proyecto después de que la selección estadounidense ganara el Mundial femenino el año pasado. "Sería un cambio cultural increíble si podemos atraer más atención, luz y celebración sobre estas increíbles atletas", opinó.



La actual liga profesional de fútbol femenino en Estados Unidos -con las siglas NWSL- es muy joven, pues comenzó en 2012 ya que la anterior fue clausurada ese año. Por el momento, la nueva liga cuenta con 9 equipos de diferentes estados y la capital del país, Washington DC, a los que se sumarán pronto el recién anunciado de Los Ángeles y otro de Kentucky.