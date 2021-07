DIM-FI sorprendió al América de Cali en primer juego de Liga Femenina

El DIM-FI superó 2-4 al América de Cali en la primera fecha del Grupo B de la Liga Femenina Betplay 2021, compromiso disputado este sábado en el Estadio Pascual Guerrero.

El primer episodio resultó parejo, con un visitante atrevido y dispuesto a, sacarle provecho a las deficiencias de marca del cuadro dirigido por Andrés Usme. El segundo, en cambio, con una mejor disposición de América, fue favorable para las paisas por su efectividad.



En el local estuvo como titular Sandra Carabalí, haciendo su primer juego oficial, ante los positivos por covid-19 de Katherine Tapia y Paula Villarraga, lo que resintió el trabajo defensivo.



Apenas en el minuto 10 se produjo la primera llegada del equipo rojo, en un centro de Sandra Ospina y la defensa visitante evacuó antes de que Joemar Guarecuco hiciera contacto con el balón.



Melissa Rivas respondió en el DIM-FI con un centro que se le fue de las manos a la arquera Carabalí.



Sin embargo, las antioqueñas lograron la ventaja en un tiro libre frontal rastrero por intermedio de Laura Aguirre a los 19 minutos, cuando las integrantes de la barrera dieron un salto.



Gisela Robledo recibió una falta de penalti a los 22, pero la árbitro metense Yeimy Martínez no lo dio.



Catalina Usme metió un centro para Guarecuco y el cabezazo de la venezolana dio en el horizontal, a los 32.



Sobre los 35, Daniela Montoya fue a un balón con Guarecuco, tocándole primero el esférico y luego la pierna derecha, no era falta, pero la juez central dio penalti que cobró Catalina Usme para el 1-1.



Pero una gran jugada colectiva tejida desde el fondo le permitió al Medellín montarse de nuevo en el resultado a los 41. Daniela Montoya centró desde la izquierda, y Geraldine Cardona convirtió el 1-2 a los 38.



Las diablas rojas empataron a los 45, cuando Sandra Ospina levantó el balón, pegó en el vertical derecho y Gisela Robledo recogió el rebote para definir de zurda. Con el 2-2 se fueron al descanso.



Para el segundo tiempo, en América entró Tatiana Castañeda por Sara Martínez y en el DIM-FI el técnico Carlos Paniagua incluyó a Yirleidis Quejada por Greicy Landázuri.



Los ajustes hechos por Andrés Usme en el entretiempo dejaron ver un mejor funcionamiento del subcampeón colombiano.



A los 9 minutos, Gisela Robledo recibió un pase profundo y anotó, pero la asistente Laura Martínez levantó la bandera y la acción fue mal invalidada.

Yessica Caicedo reemplazó a Lisseth Serna en el 'Poderoso' a los 17. Catalina Usme se acercó con un cabezazo desviado a los 20.



A los 21, Wendy Bonilla ingresó por Leury Basanta y Gabriela Rodríguez por Llantén a los 28.



Nuevamente aparecieron las 'diablas a los 31 con una buena acción colectiva, pero Guarecuco no alcanzó a controlar la pelota frente a la guardameta Angie Mina.



Guarecuco le dio paso a Mariana Zamorano a los 35 en busca de refrescar el ataque, pero fue el DIM-FI el que aprovechó con Melissa Rivas la falta de comunicación de la defensa central Tatiana Castañeda y la arquera Carabalí y la delantera rival convirtió el 2-3 a los 36 minutos. Error increíble.



Pero faltaba el cuarto en medio del desconcierto de las anfitrionas. A los 44, Laura Marcelo habilitó por la derecha a Yessica Caicedo, quien eludió dos rivales, fue hasta al fondo y en un cambio de pierna venció a la golera Carabalí para el 2-4 definitivo.



En la segunda jornada de esta llave, América visitará al Cali y el DIM-FI recibirá a Nacional.



Marco Antonio Garcés

Corresponsal Futbolred Cali

En Twitter: @marquitosgarces