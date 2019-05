‘En momentos efusivos hubo besos, es una manifestación de cariño’:Luna

Didier Luna, exdirector técnico de la Selección Colombia Sub-17, rompió el silencio y habló sobre las denuncias de acoso sexual y laboral en su contra por parte de Carolina Rozo, quien hizo parte de su cuerpo técnico como fisioterapeuta. En su lugar, Luna insistió en que es inocente y que nunca tuvo problemas de ese tipo en el tiempo que dirigió el fútbol femenino. Por otro lado, comentó que "se volvió la atracción para hacer comentarios negativos sobre el fútbol femenino".

El 11 de marzo, un juez 38 de garantías impuso medida de aseguramiento no privativa contra el entrenador y le imputó cargos por acoso sexual luego de las denuncias que tuvo en su contra por Carolina Rozo. “Me he presentado a los juzgados con mis abogados, como tiene que ser. Estoy esperando a la justicia colombiana, porque yo me declaro inocente”, le contó a 'Semana'.



La mujer, en una entrevista con Yamid Amat en EL TIEMPO, comentó que el exdirector técnico intentaba “besarlas y cogerles la cola cuando las niñas iban en licra a las recuperaciones. Después de los entrenamientos o de las competencias, hacía lo mismo”.



Sobre las acusaciones sobre acoso y el tema de los "besos", el exdirigente de la Sub-17 mencionó que es la forma en la que él se expresa.



"Simplemente soy una persona que soy así, soy expresiva, exigente. Pero solo son comentarios y que en un momento a ella (Carolina Rozo) la llevaron a pensar diferente. Hay momentos que son efusivos donde hay abrazos, donde hay un beso, pero es una manifestación de cariño. Es una manifestación de motivación a que la gente haga las cosas lo mejor posible", dijo a 'Semana'.



“Yo empecé en el fútbol femenino en año 78, desde eso he trabajado con muchas instituciones, mi última, la Federación Colombiana de Fútbol, en la liga de fútbol de Bogotá. Nunca he tenido ningún inconveniente con ningún tipo de personas”, mencionó Luna.



Además, dijo que “Siempre he estado vinculado con mujeres. He manejado selecciones femeninas, desde infantiles hasta mayores. Siempre he sido transparente, nunca he tenido una queja... como lo pueden atestiguar, presidentes de ligas y los directivos que viajaron conmigo en la Selección Colombia al Suramericano y al Mundial Femenino celebrado el año pasado".



Finalmente, Luna mencionó: “Yo las trato cariñosamente a todas, desde que me levanto hasta que me acuesto. Porque es un vínculo que tiene uno con el grupo que uno tiene, desde las niñas hasta mi cuerpo técnico. Yo soy una persona que respeto, soy una persona que siempre halago la belleza de la mujer y como tal son situaciones que ella las confundió, pero en ningún momento mis apreciaciones y mis conceptos eran de otro sentido, sino siempre de halago y de respeto”.