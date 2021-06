Ex delantera roja se pone la verde del Deportivo Cali para Liga 2021

Deportivo Cali sigue armando su nómina para encarar la Liga Femenina 2021, que iniciará en julio próximo. La más reciente incorporación es la delantera Farlyn Caicedo, quien se une a Sandra Sepúlveda y María Morales como nuevas caras del equipo que esta temporada dirigirá John Alber Ortiz.



Nacida en Cali el 19 de febrero de 1998, la atacante llega con un importante recorrido en el fútbol colombiano que inició con Orsomarso, tuvo dos periodos en América y en 2021 continuó en el CD Pozoalbense, de la segunda división de España.

Se le recuerda por haber conformado una dupla dinámica con Linda Caicedo, la juvenil que con 15 años se consagró goleadora de la Liga en 2019, ganada por el elenco escarlata.



Farlyn juega como atacante o extremo y sus 1.73 metros de estatura le ayudan para que se desenvuelva bien en el juego aéreo.



Como lo cuenta, su pasión por el fútbol nació desde muy niña y con el pasar de los años ha ido fortaleciendo su fútbol: “Comencé a jugar a la edad de 5 años en las calles del barrio, jugaba con mi hermano y mis primos, luego tuve la oportunidad de ir a una escuela de fútbol sala, ahí estuve como 1 año o menos, hasta que un día el profesor de educación física del colegio me dijo que si me gustaba jugar fútbol 11, y le dije que sí, que sería interesante, entonces me ayudó a entrar a una escuela que se llama Estudiantes y ahí seguí hasta que llegué a Orsomarso, de ahí para acá me he ido consolidando, aprendiendo demasiado del fútbol, de las grandes jugadoras, técnicos y personas ante todo”.



Para esta talentosa y joven jugadora, que se caracteriza por su velocidad, agilidad en el frente de ataque, llegar al conjunto verdiblanco es un reto, una decisión impulsada por el importante proyecto femenino que lidera la institución. “Para mí jugar en el Deportivo Cali es una bendición de Dios, desde el momento en el que supe el interés del club lo tomé muy bien, muy contenta la verdad, me gusta mucho el grupo de trabajo que tenemos, el ambiente, espero aprovechar al 100% la oportunidad y aportar positivamente al equipo”.



Desde ya Farlyn trabaja junto a la plantilla en la sede deportiva en Pance y continúa sumando minutos de preparación a lo que será el debut en el Grupo B de la Liga, que comparten con América, Nacional, Medellín, Bucaramanga y Real San Andrés.



