‘Las diablas’ apagaron el ánimo bumangués en casa, ganaron en Liga

Dicen las abuelas que “más sabe el diablo por viejo que por diablo”, y esa frase puede aplicarse perfectamente a las ‘diablas’ de América de Cali, que tuvieron paciencia bajo la alta temperatura y tras un abrumador dominio en el primer tiempo derrotaron 2-0 este sábado al Bucaramanga en el Pascual Guerrero, por la cuarta fecha de la Liga Femenina BetPlay 2021.



Experiencia, mejor juego por los costados para terminar en el centro del área y lógicamente, proceso, fueron los argumentos de las locales para imponerse a un adversario que sigue colero, con cuatro derrotas, y que hizo lo que pudo, pensando más en no permitir muchos goles en contra.

La disposición desde el comienzo fue ir en busca del arco de Franyeli Rodríguez hasta con 6 jugadoras de ataque para desequilibrar la balanza, aunque las ‘leopardas’ estaban bien paradas en el fondo y soportaban esa embestida. El segundo periodo, en cambio, se vino a menos en intensidad.



Andrés Usme salió con tres centrales, incluyendo a Sara Martínez al lado de Tatiana Castañeda y Daniela Arias, mientras que Leury Basanta y Gisela Robledo iban como carrileras. En el mediocampo Carolina Pineda, Diana Ospina y Catalina Usme, mientras en punta quedaron Gabriela Rodríguez y Joemar Guarecuco.



Desde el minuto 4 empezó el bombardeo. Carolina Pineda remató al palo derecho y la arquera Rodríguez envió el balón al tiro de esquina, a los 14 minutos. Diana Ospina también ensayó, pero disparó donde estaba Rodríguez.



A los 21, Diana Ospina generó un contraataque desde la mitad de la cancha, tocó rápido a Gisela Robledo quien metió el centro a la mitad del área y allí Joemar empalmó con la derecha para vencer con remate rastrero a Rodríguez.



Y dos minutos después Guarecuco apareció por izquierda tras pase de Pineda y dejó el esférico en Catalina Usme quien después de un rebote de una defensa rival definió de zurda para el 2-0. Es la anotación número 31 de la volante antioqueña con América de Cali.



Carolina Pineda volvió a intentar con un disparo a los 28 minutos. A los 35, Bucaramanga llegó por primera vez con un zurdazo de Cindy Constante que manoteó Katerine Tapia, dio en el horizontal, y Melissa Morales no alcanzó a convertir.



Una ejecución de Catalina Usme desde 30 metros por poco se convierte en el tercer tanto a los 38 minutos, pero chocó contra el travesaño y salió.



A los 45, una falta al borde del área sobre Gabriela Rodríguez le quedó como le gusta a Catalina, en todo el frente al arco, pero su cobro pegó en la mitad del vertical derecho.



Para el inicio del complemento, Álvaro Herrera incluyó a Valentina Garnica por María Martínez. A los 3 minutos se dio un verdadero ‘ping pong’, pero el balón no entró en la valla ‘canaria’. Usme le ganó el esférico a la golera Rodríguez, lo dejó en Guarecuco que remató, el rebote lo tomó Basanta para disparar sobre el vertical y luego Gabriela Rodríguez tampoco pudo.



Herrera también utilizó a Laura Barreto a Obeida Mendoza a partir del minuto 13. Daniela Figueroa se aproximó a los 14, pero Tapia detuvo abajo.



Sobre los 20, Andrés Usme movió su banco: María Zamorano por Gabriela Rodriguez y Wendy Bonilla por Leury Basanta. Y los 31 lo hizo Liseth Moreno por Gisela Robledo.



Guarecuco trató de sorprender con un remate fuera del área, pero el balón se perdió sobre el poste derecho a los 32. Diana Ospina también se ingenió una acción individual a los 36 que atajó la guardameta visitante. De igual forma, María Zamorano ensayó a los 38.



Anlly Iglesias ingresó por Guarecuco a los 42, una variante que buscaba darle trámite al juego, aunque Bucaramanga por poco anota en un tiro libre desde 35 metros, solo que Tapia envió la pelota por encima del horizontal.



En medio del fuerte calor, que hizo mella en ambos lados para bajarle ritmo a las acciones ofensivas, las jugadoras tuvieron que acudir dos veces a la hidratación, pero en términos generales fue un partido limpio, con pocas faltas y apenas dos tarjetas amarillas (Joemar Guarecuco, 37 ST y Angie Téllez, 45 ST), ya que las dirigidas por Álvaro Herrera jugaron limpio a pesar de verse sometidas.



Con este resultado, el elenco rojo mantiene su recuperación en el Grupo B al sumar 6 puntos de forma consecutiva y sigue a la caza del DIM-FI, Nacional y Deportivo Cali en el objetivo de clasificar a la semifinal.



En la quinta jornada, América recibirá a Real Santander el lunes 2 de agosto (3:00 p.m.) y Bucaramanga será local ante Nacional el domingo 1 (11:00 a.m.).



Marco Antonio Garcés

Corresponsal Futbolred Cali

En Twitter: @marquitosgarces