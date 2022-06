Usme: ‘es importante trabajar sobre lo que nos hace fuertes’

América de Cali está enfocado en lo que será su tercera final de la Liga Femenina 2022, en el cual enfrentará a su clásico rival contra el Deportivo Cali iniciando la llave este jueves en Palmaseca. Antes del compromiso en técnico escarlata Andres Usme, analizó lo que será este partido de ida.

“Queremos ser campeonas, es nuestro objetivo, hemos trabajo por ello, pero la responsabilidad es de los dos equipos, estoy seguro de que ambos vamos a salir a dejarlo todo en la cancha, aparte de ser una final del fútbol profesional, convoca a los dos equipo de Cali, es un clásico que no deja de tener ese aire también de regionalismo, entonces va a ser importante para los dos disputarlo con toda la energía”.



Habló de lo que podrá presentar el rival: “hemos analizado muy bien al Cali, conozco a muchas de las jugadoras que están hoy en el equipo, hemos estado muy atentos a toda su competencia y esa ha sido una parte del trabajo, analizar las fortalezas del rival, que tiene muchas sin lugar a dudas. También los comportamientos que más lo han podido vulnerar, pero es muy importante trabajar sobre lo que nos hace fuertes a nosotros”.



Hizo énfasis en el proceso con América y el profesionalismo de sus jugadoras: “el buen trabajo que las niñas han hecho durante este torneo, que al final no es lo que se ha hecho en estos últimos meses, sino lo que se hizo desde que empezó el proyecto de fútbol femenino en América, recoger todas esas enseñanzas de cómo llevar el proceso, el profesionalismo de como lo han asumido y gracias a eso es por lo que estamos en la gran final”.



Después la capitana y goleadora histórica, Catalina Usme, contó lo que representa jugar esta final y un clásico: “hay un motivo especial y ha sido el apoyo, hay dos proyectos que se han caracterizado por su continuidad y a razón de eso se llega a una final. Siempre he dicho que en torneos largos es cuando más se ven los procesos, te deja ver una huella no solo física sino técnica y táctica, ya la estructura de las dos instituciones salieron relucir para esta final y para mí lo principal es que llegan dos equipos con proyectos estables y serios”.



Complementó: “es especial para el futbol femenino y para nosotras disputar un clásico en esta final, eso lo hace más atractivo, emocionante, para eso uno se prepara como deportista, pero me encanta poder disputar una final con un clásico, más cerrando en casa, es especial para este grupo, que ha hecho las cosas bien y de la mejor manera”.



Juan Andrés Arias Arias

Corresponsal Futbolred Cali

En Twitter: @AriasJ