América de Cali femenino hizo oficial las primeras salidas del equipo

En las últimas horas, el equipo femenino del América de Cali tuvo sus primeros movimientos para el 2023, en el cual, confirmaron la salida de tres de las jugadoras, que hicieron parte de la plantilla durante el último año, sumando muy poco minutos con el equipo.



Se trata de dos jugadoras extranjeras, como la guardameta costarricense Sharon Corrales y la delantera estadounidense Yuile López. Además, de la guardameta colombiana Paula Villarraga.



Así lo comunicó el club: “Agradecemos el profesionalismo y entrega de Paula Villarraga, Yulie López y Sharon Corrales vistiendo nuestra camiseta. Les deseamos muchos éxitos en sus carreras profesionales”.

Paula Villarraga, fichó con el América el 25 de mayo del 2021, pero tuvo inconvenientes por las lesiones. Yulie López llegó a reforzar al equipo el 19 de agosto del presente año para la Copa Libertadores, pero solo jugó un partido. Por último, Sharon Corrales fue anunciada por el equipo el 18 de enero de este año, pero tuvo muy pocas oportunidades en la titular, disputando solo algunos compromisos.



A propósito ‘La Tica’ dejó un mensaje en sus redes sociales, tras finalizar su paso con el cuadro americano:



“Culminó el año deportivo y con ello mi participación con este gran Club América de Cali y solo quiero darle gracias a América que me dio tantas alegrías, triunfos, excelentes compañeras de trabajo, amistades memorables y sobre todo una gran experiencia y aprendizaje futbolístico en todo este año. Me voy agradecida con América de Cali, donde me abrieron las puertas para crecer como deportista, me dieron el privilegio de trabajar con tantas futbolistas de la élite colombiana… América, mi mechita linda, estoy agradecida de hacerme sentir que tenía una familia, dentro y fuera de las canchas, una hinchada que nos iba a acompañar siempre… Siempre en mi corazón va ir este rojo que inspira pasión”.



Juan Andrés Arias Arias

Corresponsal Futbolred

Cali

En Twitter: @AriasJuan_15