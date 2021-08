Los pecados que dejaron a América por fuera de la semifinal femenina

Dicen las abuelas que lo mal comienza, mal termina. Y aunque en este caso vale la pena reconocer la reacción que se tuvo, al final la realidad es que no se cumplió el objetivo de la temporada.



Por primera vez en lo que lleva de sus participaciones en la Liga Femenina, América de Cali verá los toros desde la barrera. Un golpe fuerte, sobre todo porque es el actual subcampeón de la Copa Libertadores y este año el segundo propósito, después de clasificar, era ir por el título del certamen continental.



¿Pero qué pudo pasar, si se mantuvo el cuerpo técnico y la base del año pasado, incluyendo a la mejor jugadora y goleadora del campeonato, Catalina Usme? Para FUTBOLRED estos son algunas de las razones:



Perdió puntos importantes ante sus rivales directos que luego no pudo recuperar: Las dos arqueras de recorrido del equipo –Katherine Tapia y Paula Villarraga– dieron positivo para covid-19 antes del comienzo de la Liga y no pudieron estar en el debut frente al DIM-FI. Como Natalia Giraldo tiene una larga incapacidad, lo hizo Sofía Carabalí en su estreno como profesional y el colectivo se resintió en el sector defensivo, perdiendo 2-4 en el Pascual Guerrero.



Luego cayó 1-0 con el Cali, y aunque le ganó 2-3 a Nacional y 0-1 al DIM-FI como visitantes, cedió dos empates en el Pascual Guerrero ante sus rivales directas y hoy clasificadas a la semifinal: 2-2 con las ‘azucareras’ y 1-1 con las verdolagas que resultaron determinantes a pesar de su reacción ante Real Santander y Bucaramanga, los equipos más débiles del Grupo B.



Un error que costó caro en otro que debía ganar: Katherine Tapia es una guardameta de experiencia y en muchas ocasiones salvó a su equipo, pero lamentablemente se equivocó en el minuto 34 del segundo tiempo ante Nacional en Cali: En un tiro de esquina no pudo atenazar el balón y le quedó servido a la defensa Alejandra Peraza, que solo tuvo que empujarlo al fondo de la red. Allí se fueron 2 puntos que habrían desnivelado la balanza en favor de las ‘diablas’, ante un rival con el que debía pugnar por el cupo.



La localía le pasó factura: América había sido uno de los mejores anfitriones en las ediciones anteriores de la Liga, pero en la actual le costó demasiado. De los 5 partidos (15 puntos disputados) en el Pascual Guerrero, apenas cosechó 7: perdió 1 (2-4 con el DIM-FI, igualó (con Cali y Nacional) y solo le ganó a Real Santander (4-0) y Bucaramanga (2-0).



Lagunas en el funcionamiento: Esta vez el equipo no estuvo sincronizado plenamente, sobre todo ante los conjuntos más fuertes: Deportivo Cali y Nacional. Sus dos líneas de cuatro se equivocaron por momentos y en algunos juegos la definición no fue efectiva.



Su rival de patio, que es el único invicto de la competencia, le sacó 4 unidades de 6 en juego, situación que en otras versiones fue al revés.



Dura realidad, ‘Cata’ Usme fuera de la final: Una de las jugadoras que le ha metido el alma a este proceso ha sido la capitana Catalina Usme, quien en cada partido imprime categoría, liderazgo, remate de media y larga distancia, tiro libre y lo más preciado, el gol, despidiéndose con 12 anotaciones y como primera candidata a quedarse con el botín de oro.



Sin duda, hoy es la más cotizada del certamen local y fija en la Selección Colombia.



América terminó tercero con 20 puntos y +15 en la diferencia de gol, a 2 del Cali (+10) y a 1 de Nacional (+7). Duro revés, aunque ‘Cata’ le puso el pecho a la brisa y manifestó que es un aprendizaje más, en un campeonato que esta vez tuvo mayor protagonismo de Deportivo Cali, que cerró el grupo con la mejor campaña de la historia al mando de John Albert Ortiz, y de un Nacional que pegó en los momentos justos para hacerse al segundo cupo de la semifinal.



Marco Antonio Garcés

Corresponsal Futbolred

Cali

En Twitter: @marquitosgarces