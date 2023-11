Nacional hizo la hazaña contra Pereira y es finalista de Copa BetPlay

Atlético Nacional recibió en el estadio Polideportivo Sur de Envigado al Deportivo Pereira y el conjunto dirigido por Jhon Bodmer tenía la obligación de remontar un resultado de 2-0 que sufrió en territorio ‘matecaña’. Al final, el verdolaga remontó y terminó clasificando a la final tras ganar en los penaltis 5-4, con un gigante Kevin Mier.

Pese a la dificultad del resultado, en el inicio del partido Nacional demostró su jerarquía y pudo empatar la serie en tan sólo 45 minutos, logrando soñar con la clasificación a la gran final de Copa BetPlay 2023.



Pese a que el juego comenzó bastante equilibrado para ambos equipos, la intensidad de Nacional era constante y en el minuto 35 logró el primer gol de la tarde a través del goleador Jefferson Duque, quien con un cabezazo pudo derrotar al arquero Aldair Quintana.



A partir del gol, Nacional se fue con todo por el segundo gol y finalizando el primer tiempo, aprovechó que Pereira estaba jugado, logrando a través de un contragolpe rápido llegar al otro arco. Tras una asistencia de Jefferson Duque, Eric Ramírez fue el encargado de anotar con el arco vacío, aunque tuvo un poco de suspenso luego de que Juan Quintero intentara rechazar desde la línea de meta.



Con el 2-0 a su favor, Nacional se fue al descanso con la serie empatada y la ilusión de que lograran la hazaña estaba latente, aunque en el complemento el Pereira no se la dejó tan fácil.



Con tan solo 14 minutos del complemento, Pereira dio la sorpresa en el Polideportivo Sur y Adrián Balboa fue quien desde el piso anotó frente a Kevin Mier. El jugador matecaña aprovechó una buena asistencia de Yeison Suárez y pudo concretar para el 2-1 que los dejaba parcialmente con la clasificación a la final por el 3-2 global.



Sin embargo, Nacional estaba herido y no se dio por vencido, logrando en el minuto 75 el tercer gol para poner el juego 3-1 (3-3 global). Jefferson Duque volvió a aparecer para definir con otro cabezazo, que es marca registrada.



Con el pasar de los minutos, ambos equipos aguantaron el resultado y terminaron definiendo todo desde el punto del penalti.



El que comenzó pateando en al definición fue Dorlan Pabón, quien tuvo categoría para definir frente a Aldair Quintana, dándole esa primera ventaja a Nacional, pero Carlos Ramírez anotó también para Pereira y dejando claro que no iban a regalar nada.



La definición continuó y uno de los cobros clave lo hizo Kevin Mier, quien sorprendió al ser el tercer rematador y no tuvo problemas para convertirlo en gol, aunque eso no hizo que temblara Pereira, pues también tuvo efectividad y ambos no fallaron sus primeros cuatro penaltis.



Al final, el último cobró fue decisivo y Kevin Mier logró atarle a Bocanegra, terminando así la serie a favor de Nacional para ser finalista de Copa BetPlay 2023.