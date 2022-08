¡Tolima, un mar de desperdicios! Ganó, pero no le alcanzó: análisis

Deportes Tolima venció por la mínima diferencia al Deportivo Independiente Medellín en condición de visitante. En el Atanasio Girardot, los dirigidos por Hernán Torres lograron llevarse el encuentro gracias a un gran gol de chalaca por parte de Fabián Mosquera. Sin embargo, no pudieron remontar una serie que estaba complicada con un 3-1 a favor de los antioqueños.

En estos cuartos de final de la Copa BetPlay, Deportes Tolima llegaba a su visita al Atanasio Girardot en busca de un triunfo por dos goles o más para clasificar a las semifinales. En su casa, perdieron 1-3 contra el Deportivo Independiente Medellín, y la necesidad era encontrar los goles desde temprano para hacerse las ilusiones de poder remontar. Un gol de Fabián Mosquera que solo decoró el marcador global.



Desde el arranque del partido, Deportes Tolima salió a buscar todo en el gramado del Atanasio Girardot. Crearon un buen tándem con los venezolanos, Yohandry Orozco y Eduardo Sosa, pero la fortuna no los acompañó. Crearon muchísimo, y Medellín se salvó en muchas ocasiones. La falta de puntería y Andrés Mosquera Marmolejo se unieron para que no fuera posible la remontada.



Para FUTBOLRED analizamos la victoria agridulce del Tolima:

Intensidad desde el arranque: apenas inició el partido, Deportes Tolima se adueñó de la pelota. Con la iniciativa, intentó con Luis Fernando Miranda y Andrés Mosquera Marmolejo aguaba la celebración con los pies, con las manos y con todo su cuerpo para dejar su arco en ceros. Yohandry Orozco también se animó a inquietar. Entró en un bache en el que le prestó la pelota a su rival. Se abrió el pórtico con Miranda, pero el tanto fue anulado. Los remates se iban por arriba y nada podía vulnerar al Medellín.



Hernán Torres con urgencias: desde el arranque, Deportes Tolima tuvo que jugar con un esquema distinto al habitual. Luis Fernando Miranda tuvo que ser ese delantero central, aunque como es característico, se tiraba por las bandas donde luce mejor. Las lesiones de Juan Fernando Caicedo y Michael Rangel complicaron en la zona de arriba. Miranda fue importante en el centro del ataque aprovechando los espacios, pero se encontró con un Andrés Mosquera Marmolejo. No es una posición que conozca, y pese a no contar con fortuna, tuvo varias opciones.



Protagonismo por las bandas: los costados siempre son importantes para el Deportes Tolima. Junior Hernández como un extremo por la izquierda, y por la derecha se juntaban Yohandry Orozco y Eduardo Sosa. Un gran tándem por donde pasaron las ideas. A su vez, intercalaban y aparecía Luis Miranda en las bandas y otras ocasiones en el centro siendo vitales para liberar espacios en el frente de ataque.



Un tándem claro: cuando Eduardo Sosa y Yohandry Orozco se juntaban, los venezolanos se divertían en el campo de juego. Pusieron a jugar a todo el frente de ataque, pero la fortuna no los acompañó con sus rematadores. Tolima siempre fue más que Medellín, pero no tuvo como abrir el marcador sino hasta el final. El fantasma de la mala definición y poca contundencia volvió a aparecer.



Los cambios sirvieron, pero la reacción fue tardía: a falta de escasos minutos para el final, el revulsivo de Raziel García fue importante al sustituir al chileno Rodrigo Ureña. En un tiro libre, Raziel ejecutó, un cabezazo de Julián Quiñones habilitó a Fabián Mosquera que de chalaca abrió el marcador al minuto 86 cuando no había más tiempo para igualar la serie o remontar.