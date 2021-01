Tolima estiró su paternidad sobre Nacional y lo eliminó en la Copa

Deportes Tolima eliminó a Atlético Nacional de la Copa Colombia 2020 tras imponerse 2-0 con goles de Jáminton Campaz y Jhon Narváez. El conjunto ‘pijao’ fue el claro dominador del encuentro, aunque los goles llegaron en la etapa complementaria. El juego se ensució un poco por la acción del árbitro Andrés Rojas quien no convalidó un gol para los visitantes, terminando el primer tiempo, por supuesta falta en ataque. En semifinales, el equipo de Ibagué enfrentará a Deportivo Pasto.

Ambos equipos salieron con intensidad en búsqueda del arco contrario, sobre el minuto de juego, Baldomero Perlaza se aproximó al arco custodiado por Álvaro Montero con un remate de media distancia, pero la pelota pasó desviada. Al minuto 5, Tolima tuvo el gol con un desborde de Anderson Plata por derecha y Daniel Cataño en una definición accidentada, mandó la pelota por encima del arco de Aldair Quintana.



Tolima domina el control del juego, con un jugador como Jáminton Campaz quien pone la pauta en el conjunto local. A Nacional le costaba aplomarse en la cancha, pese a que había sido peligroso en los primeros minutos de juego, los nervios y la instancia del partido, hace que se calienten los ánimos y no haya tanto juego fluido, en 24 minutos del primer tiempo, la visita tenía dos jugadores amonestados; Andrés Andrade y Bryan Rovira.



Sobre el minuto 27, el árbitro Andrés Rojas paró el partido para que los jugadores se hidrataran, el calor y la sensación térmica en Ibagué, sobrepasan los 35 grados centígrados. Al minuto 34, entre Daniel Cataño y Sergio Mosquera tuvieron nuevamente el primer gol del partido, pero no contaron con precisión en la definición.



Al minuto 37, Nacional tuvo una nueva aproximación, tras un arranque en velocidad de Andrés Andrade, quien le entregó la pelota a Jefferson Duque, el capitán de la visita definió con pierna derecha, pero el arquero Montero estaba atento en detener el remate. En los últimos minutos, ambos equipos volvieron a subir la dinámica en el partido.



Al minuto 41, un centro de tiro libre ejecutado por Andrés Andrade, terminó en gol de Yerson Mosquera, pero el árbitro Rojas anuló la jugada, considerando una falta en ataque del central verdolaga sobre el arquero tolimense. Un minuto después, un remate de media distancia de Anderson Plata y la pelota pegó en el vertical de la mano derecha de Aldair Quintana.



En la etapa complementaria, Nacional efectuó dos variantes; dejaron la cancha Juan David Cabal y Vladimir Hernández, e ingresaron Michael Chacón y Danovis Banguero. La visita mostraba una mejor imagen y al minuto 5, tras una buena secuencia de pases, Jefferson Duque exigió con un remate de pierna derecha al arquero Montero, quien dejó un rebote, el cual por poco el recién ingresado Chacón mandaba la pelota al fondo de la red. Tres minutos después, Rovira sorprendía el arco tolimense con un remate cruzado que pasó cerca del palo derecho.



Tolima realizó su primera variante al minuto 15 del segundo tiempo, salió Daniel Cataño por un golpe en su hombro derecho, ingresó Luis Miranda. El partido se tornaba friccionado y con intensidad en el mediocampo. Al minuto 16 fue amonestado Jáminton Campaz. Al minuto 20, ingresó Jarlan Barrera en lugar de Déinner Quiñones, planteando un juego con menos acción por las bandas.



Al minuto 25, llegó el gol de Deportes Tolima a través de Jáminton Campaz, quien aprovechó un tiro libre a unos 22,2 metros del arco de Aldair Quintana. Los verdolagas cayeron en el juego fuerte y físico del local y terminaron con desventaja en el marcador. Al minuto 27, ingresó Jonatan Álvez en lugar de Bryan Rovira.



Las dificultades aumentaban en Nacional, luego de quedarse con 10 jugadores, tras ser expulsado Nicolás Hernández con doble amonestación al minuto 32. El central cometió la falta que derivó en el gol del Tolima y de esa acción, había terminado amonestado.



Al minuto 35, Deportes Tolima amplió la ventaja por intermedio de Jhon Narváez quien aprovechó una pelota que le quedó al interior del área visitante, luego del cobro ejecutado por Luis Miranda. En tiempo de descuento, los locales tuvieron el tercer gol, pero Quintana estuvo atento para impedir la caída en su arco.



Finalmente, Deportes Tolima da cuenta de Nacional, siendo un equipo fuerte, físico y que no dejó acomodarse en el partido a la visita. Los locales marcaron diferencia en el primer tiempo y en la etapa complementaria anotó los goles por demolición, con un elemento clave como Jáminton Campaz.



En semifinales de la Copa Colombia, Deportes Tolima enfrentará a Deportivo Pasto y Deportivo Independiente Medellín se mide con Deportes Quindío.



Juan Camilo Álvarez Serrano



Corresponsal FUTBOLRED



Medellín



En twitter: @juanchoserran8