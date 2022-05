Independiente Medellín, en busca del pase a cuartos: visita a Tigres

Deportivo Independiente Medellín visita este miércoles 11 de mayo, desde las 2 de la tarde a Tigres Fútbol Club, por la vuelta de los octavos de final en la Copa Colombia 2022. Tras vencer al conjunto capitalino por la mínima diferencia, los dirigidos por Julio Comesaña viajaron a Bogotá para liquidar la serie y avanzar a la siguiente fase.

El técnico uruguayo no tendrá por decisión técnica a gran parte del equipo titular y para este juego afrontará un equipo mixto. Con respecto al juego anterior, Miguel Monsalve estará ausente debido a la convocatoria a la Selección Colombia sub 20. En cuanto a los jugadores que estaban en departamento médico, el colombo venezolano José Hernández Chávez podría sumar minutos, luego de recuperarse tras una lesión que lo tenía alejado de la competencia, desde hace 5 semanas.

Yesid Díaz, quien podría ser inicialista en este partido, analizó a este rival por la Copa Colombia 2022. “Tigres es un rival difícil, se defiende muy bien y ataca al contragolpe, debemos estar concentrados para avanzar de fase”.

En lo personal, Díaz detalló que “estos partidos que he disputado me sirven para agarrar confianza, debo hacer las cosas bien. Jugando como defensa central aprendo cada día y me estoy siendo mucho mejor ahí”.

Por su parte, Julio Comesaña analizó que “estoy pendiente de todo y voy con la confianza necesaria para ganar en Bogotá. Nosotros analizamos con todo el grupo de trabajo, los minutos jugados, el desgaste de los jugadores y dependiendo de los que necesitamos, vamos recuperando unos, jugando otros. Es necesario darle fútbol a los que no han venido actuando, los vamos a necesitar a todos para las finales”.

En cuanto al juego del equipo, el uruguayo resaltó que “debemos mejorar en lo defensivo, no hay mucho trabajo, tenemos jugadores con mucha fatiga física y mental. Hay cosas que la gente no analiza, porque la emoción del hincha los desborda y lo único que quiere ver es ganar a su equipo”.

Datos entre Tigres FC e Independiente Medellín

Deportivo Independiente Medellín solo ha enfrentado a Tigres Fútbol Club de manera oficial en tres partidos, dos por la Liga 2017 y el restante en la ida de los octavos de final en la Copa Colombia 2022, con balance de dos victorias poderosas, una de los capitalinos, cuatro goles a favor y uno en contra.

Alineación probable

Independiente Medellín: Luis Herney Vásquez; Andrés Alfonso, Yesid Díaz, Didier Bueno, Yulián Gómez; Javier Méndez, Miguel Camargo, Bryan Castrillón, Andrés Ricaurte, Edwar López; Diber Cambindo.

D.T.: Julio Comesaña.



Hora: 2:00 p.m.

Estadio: Metropolitano de Techo.

Árbitro: Diego Ulloa (Valle).



Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín

En Twitter: @juanchoserran8