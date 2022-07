Nacional careció de ideas y sufre en la Copa BetPlay: análisis

Atlético Nacional cayó 3-0 con Junior, por la ida de los cuartos de final en la Copa Colombia 2022, el equipo barranquillero desnudó los vacíos de un equipo verdolaga que otra vez mostró un pobre rendimiento. A continuación, cinco puntos claves de este opaco resultado que prácticamente sentenció la serie a favor de los rojiblancos.



Juego aéreo: Nacional careció de orden defensivo y el juego aéreo fue mal ejecutado, ni en ataque, ni en defensa. Le anotaron dos goles tras un centro de costado y cabeceando al primer palo. La pasividad fue tremenda y el trabajo de Pedro Sarmiento en defensa no se ha visto todavía.



Aldair Quintana: Comenzó bien, pero poco a poco se fue apagando en el partido, tuvo que ver en el segundo gol, dejando un rebote tras un remate de media distancia y cometió un penal. Su balance, cinco goles en dos partidos. Aunque en Ibagué fue figura, si Kevin Mier estaba bien, tenía que haber actuado.



Generación de juego: El mediocampo fue tierra de nadie, Jhon Duque con Alexander Mejía no se entienden bien. Hasta el minuto 30 del segundo tiempo ingresó Nelson Palacio, quien pudo haber dado una mayor ayuda. La recuperación fue deficiente y esto derivó en un desorden que logró aprovechó su rival.



Anemia de gol: Jefferson Duque era uno de los jugadores que venía anotándole a Junior. Pero esta vez no fue bien abastecido en el ataque y en la más clara que tuvo, la pelota salió desviada. El técnico le dio la confianza de todo un partido, cuando el juego pedía una variante arriba.



Cambios: Las variantes no dieron efecto y Nacional continuó en un mar de imprecisiones y un nivel de juego muy bajo para las aspiraciones de un equipo llamado a defender el título de Liga y Copa Colombia.



Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín

En Twitter: @juanchoserran8