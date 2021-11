‘Algo que no podemos permitirnos es conformarnos‘: Alejandro Restrepo

Un monólogo brindó Atlético Nacional en el juego de ida por la final de la Copa Colombia 2021. Un 5-0 contundente que reflejó el buen momento por el que pasan los dirigidos por Alejandro Restrepo. Lograron una ventaja importante para lo que será el juego de vuelta en Pereira, el próximo miércoles 24 de noviembre. Al final del partido, el técnico Alejandro Restrepo ponderó la labor del grupo que logró un partido redondo.



"Llevamos de la mejor manera el plan de juego, en otros partidos no se está fino o el rival acierta. Pero hoy se hizo un gran partido. Siento que algo que no podemos permitirnos es conformarnos. Tenemos un gran grupo, pero también estamos viviendo el momento, sabiendo lo que podemos llegar a ser. No tenemos techo cuando decidimos dar paso a nuestra idea, respetando a los rivales y al fútbol", indicó el antioqueño que disputa su primera final en el fútbol profesional.



Sobre la lesión de Baldomero Perlaza, que se presume no sea fractura, pero pueda alejarlo de las canchas en lo que resta del año, Restrepo comentó que "quiero mandarle un mensaje a Baldomero, una persona que no está pasando un buen momento. Estamos con él".



Además, "no fue fácil manejar un partido desde lo emocional. Estamos contentos, pero esto es una serie y hay que irla a terminarla en Pereira el 24 de noviembre. Llevamos 26 partidos oficiales, más de 100 sesiones de entrenamientos donde muchas son de recuperación. Tenemos metas claras, pero con los pies en la tierra".



En cuanto al ingreso de Nelson Palacio en lugar de Baldomero, quien, además, logró el gol para abrir el marcador, Restrepo destacó que "en el fútbol los jugadores son los más importantes. Baldomero tiene unas características, Nelson otras. Él entró con mucha confianza, con experiencia y lo único que le dije es que arriesgara de media distancia. Por fortuna pudo marcar".



Sobre su rival de esta serie, el técnico elogió su campaña y ponderó sus fortalezas. "No es fácil competir en dos frentes, Pereira fue un equipo que jugó varios partidos en fases anteriores y en medio de ese trajín, ellos lo hicieron bien. Seguimos en competencia y les deseamos lo mejor".



Volviendo al análisis del partido y la actuación de Nelson Palacio, el estratega señaló que "Nelson Palacio es la muestra de lo que es las fuerzas básicas del equipo. Entienden lo que es jugar en Nacional y con esa soltura en el profesionalismo lo hizo muy bien. Hay un respaldo y disfrutó del juego".



Otro jugador que destacó el timonel fue Aldair Quintana, quien volvió a sacar el cero en su arco y en varias ocasiones, sus atajadas ayudaron a que esa confianza de Nacional creciera hasta llevarse el resultado. "Aldair Quintana tuvo un gran partido, hay que reconocer el trabajo y el esfuerzo día a día. Ser portero es una profesión difícil, en momentos difíciles apareció como arquero de equipo grande y nos ayudó a encontrar espacios en ataque"



Finalmente, el técnico describió cómo vivió su primera final como profesional. "Hubo varios aspectos como íbamos llevando el juego. Antes sentíamos una gran responsabilidad por lo hecho durante el torneo, después en el juego estaba tranquilo y ejecutamos el plan, disfrutamos el juego de ellos"



Juan Camilo Álvarez Serrano



Corresponsal FUTBOLRED



Medellín



En Twitter: @juanchoserran8