Macalister Silva reveló el caliente camerino de Millonarios contra DIM

Millonarios se clasificó a la final de la Copa BetPlay 2022, pero sufrió más de la cuenta para sellar su paso, pues Independiente Medellín lo complicó en la primera parte del juego de vuelta de la semifinal: le empató la serie, pero el embajador sacó su casta en el segundo tiempo y empató el partido, a pesar de que jugó con diez toda la parte complementaria.



Uno de los goles fue obra de David Macalister Silva, referente del equipo bogotano, y líder del mediocampo. ‘Maca’ respiró tranquilo por el objetivo cumplido, pero no escapó de la realidad, y fue autocrítico en sus palabras.



“No nos podemos dejar llevar por la alegría, y tenemos que ser autocríticos. Perdimos el balón, fuimos largos y dimos ventajas. Fueron muchos los errores de cada uno”, dijo Silva en Win Sports.



Luego subió el tono para decir: “Creo que es el peor primer tiempo que hemos tenido en la era del profe Gamero”. A paso seguido, Silva reveló que en el entretiempo hubo un momento caliente en el vestuario albiazul, que sirvió para reaccionar y remontar.



“Tuvimos autocrítica. Nos dijimos lo que nos teníamos que decir en el camerino; sin ser groseros, sin pasar a ser altaneros en ningún momento; pero siendo conscientes que nos estábamos jugando un paso a una final. Y jugarse un paso a una final, o jugar una final, no es tan constante, así que debíamos ser conscientes de eso”, comentó Macalister.



Finalmente, destacó lo hecho en la parte complementaria. “Son dos tiempos totalmente diferentes: un segundo tiempo en el que sacamos gallardía, amor propio, emparejamos con Luis Carlos (Ruiz) sosteniendo los dos centrales del DIM, para ir ocho contra ocho. Además empatamos el partido con algo que nos hacía falta, que era goles de pelota quieta. Así como el primer tiempo es para hacer muchas correcciones, el segundo fue para entender que sabemos sufrir”.



Y no se olvidó de la afición albiazul: “Los hinchas son un plus. Teníamos pena con ellos, porque hay mucha gente que hace un esfuerzo muy grande para venir a apoyarnos, así que estamos felices de que todos nos vayamos contentos (…) Es un paso más de todo lo que se viene haciendo en este proceso. Esperamos estar a la altura en la final”.