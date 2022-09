Vanemerak, con el ojo crítico y de hincha: ilusiona el estilo de juego

Uno de los momentos cruciales, para Millonarios en el 2022, ha llegado. Primer paso para la gran final de Copa BetPlay, primeros 180 minutos contra Junior. La disputa del título es a otro precio, se juega el orgullo y un paso a Copa Libertadores.



Serie que durará algo más de un mes, con expectativa pura y todo lo que rodea, desde los condimentos, el cruce entre bogotanos y barranquilleros. Rivalidad deportiva y regional.



La afición azul tiene el sentir de un referente como Mario Vanemerak, exjugador del embajador. Siempre crítico, con argumentos, cuando algo no anda bien y no le parece. El juego de Gamero, con su onceno en cancha, también encantó al argentino.



Vanemerak habló con FUTBOLRED, en la previa del duelo de ida en Barranquilla. Impresiones del azul en el 2022, complicaciones con la nómina y su asombro por el ritmo que ha marcado Andrés Gómez con Millonarios.



Análisis de Millonarios en el tiempo reciente

Lo he visto muy bien, hasta ahora mantiene una identidad de juego, sabe a qué juega. Lo hace de la misma forma de local y visitante. Millonarios va primero, va por la final de Copa, en reclasificación es primero. El hincha está contento, todo encamina al gran objetivo que es el título, porque es el gran candidato, por lo hecho en el año.



Sabemos que los cuadrangulares son complicados, pero como se dan las cosas, son candidatos a ganar y redondear el gran año que ha tenido.



¿No ganar sería un fracaso?

No sé si la palabra fracaso encaje. Luego de tres años tienes que ser campeón. No sé si llamar fracaso, pero siempre hay algo que se le atraviesa a Millonarios. Primero fue América con el partido en Barranquilla, se embolató y se perdió esa opción



Luego Tolima en la final, Junior y Nacional en cuadrangulares. Siempre se le atraviesa una. Viendo los resultados de Medellín, Junior y Santa Fe, prefiero que no estén. Deseo que esté Unión, Caldas y Pasto y que no estén esos tres. Los cuadrangulares son complicados, puedes tener una mala tarde y noche y se puede ir todo lo bueno del año



Son difíciles, se arranca de cero. Millonarios tiene la presión, por lo que ha hecho. El 90% cree que es el gran candidato a ganar el título. Creo eso, pero puede ocurrir que si no se llega a dar qué pasará será un fracaso o respaldo al proceso. En Millonarios ya son tres años y necesitas títulos.



Problemas con llamados de Selección en fases finales

Siempre complica. No sé si alcancen a llegar Montero y Llinás, porque quiero que gane Millonarios. Ya descartado no estará Vargas para cuadrangulares, estará en la Selección en el Mundial. Para mí la nómina de Millos es corta, porque a pesar que han llegado jugadores, con todo respeto, Vanegas y Cuenú no son más que Llinás y Vargas.



Obviamente ahí se dan ventajas, si no están. Caso de Montero es igual, pese a que Juanito lo hace bien, Álvaro tiene la experiencia de ser campeón. O si tiene una expulsión, se complica.



Tenemos niveles bárbaros como el de Gómez, otro que veo que ha decaído como es Ruiz. Ha bajado su nivel, pero sin duda alguna Millonarios tiene nómina corta y en cuadrangulares puede pasar cualquier cosa. Todos hacemos fuerza para que gane, si se meten Junior, Santa Fe, Medellín, América estará al igual que Nacional.



Con Millonarios son 6 grandes y luego pelearán los otros cupos porque lo que ganaron esos tres clubes, abren todo. Sin desmerecer lo que hizo Pereira, pero yo prefiero a los clubes con menos trayectoria, porque en finales vieron lo qué pasó con Junior y Nacional, que se colgaron del travesaño y sacaron puntos y dejaron fuera de una final a Millonarios.



La gente está feliz, todo está encaminado. Pero el duelo contra América puede ser un reflejo de cuadrangulares, porque sin desmerecer, hay que respetarlo siempre.



Nivel y proyección de Andrés Gómez

Ha evolucionado muchísimo. Ha encontrado el gol que para un delantero es fundamental, el gol contra América lo hizo bien, con confianza. La jugada contra Junior con el arranque que mete desde mitad de cancha, es explosivo y es claro con la pelota. Es el jugador del momento, como en su momento se dijo eso sobre Ruiz.



Lo veo bien, ojalá que no se desvíe. Sabes que a esta edad y por el entorno, lo que es Millonarios, Bogotá y suenas en todo lado, ojalá que esté centrado en su cabeza, porque a veces pueden equivocarse sin querer a causa de la fama. Lo veo bien, con proyección muy grande.



El fútbol hoy en día es lo que juega él, con dinámica, velocidad, desmarque. Juega a otro ritmo del nivel colombiano y eso es una diferencia grande. Mete una zancada grande, es hábil. Gamero le ha dado la confianza, es fundamental y ojalá que siga en ese nivel.



Faltan pocas fechas para cuadrangulares, ojalá no caiga. Si mantiene el nivel en finales, es decir, yo tengo la espada; es fundamental y cambia el ritmo. Maca y Ruiz juegan bien, pero no son tan explosivos como él. Millonarios saca ventaja allí.



Conversatorio con exjugadores de Millonarios y charla con Gamero

hablé y fui claro con él y la gente. El que más quiere salir campeón con Millonarios es Alberto Gamero, vino para ser campeón, no para otra cosa. Dará cualquier cosa para lograr el título, es lo que espera junto a su familia, jugadores. Pero especialmente él, uno es hincha y ha estado, la primera opción es ganar, para quedar en la historia.



Yo aprecio a Alberto, hemos hablado que quiere ser campeón. Una cosa es decir que somos el gran candidato, otra, es que debes ser campeón sí o sí. Por qué si no lo es ¿Qué pasa? La gente dirá lo mismo que siempre pasa algo. Es el momento para que salga campeón, él lo desea.



Va bien, está a un paso corto o largo, porque los cuadrangulares son extraños. Los que entran de octavo pueden complicar y un empate de local, como pasó el semestre pasado con Junior y Nacional complica todo.



Es la interrogante qué hacemos, los hinchas y queremos a Millonarios ¿Aguantará el ritmo o tendrá un bajón? Porque el momento actual es fabuloso, sientes que el equipo va a ganar o cuando mucho empatar, pero no tienes esa sensación de perder.



Condimento de iniciar la serie en el Metropolitano, donde Millonarios ya fue campeón

tienes dos cosas, si ganas, es una motivación, entrarás así. Estarás en un nivel óptimo para cuadrangulares, pero lograr un título vale mucho. La otra, es que, si pierdes en Barranquilla, agarran las dudas o no o será que caemos en lo de siempre, donde caemos en momentos finales.



Este partido es distinto al de la semana pasada, el de Copa no da tiempo de nada. Junior guardó la mayoría de jugadores para el partido, porque salieron chiflados e insultados. Saben que la única manera que pueden solucionar, es ganando y apuntándole a la Copa.



Ganando de local, por la diferencia, llega con más tranquilidad. Se juegan todo, es diferente al partido de la semana pasada. Puedes seguir motivado, si ganas. Si pierdes, la cabeza te puede trabajar. De acá afuera, pienso eso. Los dos se juegan la vida, especialmente Junior, porque juega bien y al otro duelo mal.



Sergio Cortés

Redacción FUTBOLRED

@seracoca_95