Daniel Torres: DIM deberá mejorar para lo que viene en Liga y Copa

Deportivo Independiente Medellín se medirá contra Millonarios en una de las semifinales de la Copa Colombia 2022. Daniel Torres logró jugar los primeros minutos en el juego de vuelta de los cuartos de final contra Deportes Tolima.



"Contento de volver, ser inicialista y competir. Hay que mejorar, pero seguimos en carrera, estamos motivados para lo que viene", remarcó el ex jugador de Santa Fe y Nacional.

Pensando en lo que viene, Torres indicó que "hay cosas a mejorar, pero no me enfoco en lo malo. Lo que me motivó venir a Medellín fue lo que pude ver y el estilo a mostrar. En varios partidos se vio bien ese estilo, no es fácil mantenerla todo el tiempo".



Además, "hay cosas que están bien, otras que nos sirven para corregir y hacer lo que se debe realizar para tomar la iniciativa y sacar los resultados. Hay momentos de juego como cuando no se tiene la pelota, que son muy importantes".



Independiente Medellín reanuda la competencia en la Liga recibiendo este sábado a Independiente Santa Fe, por la octava fecha. El poderoso buscará cortar una racha de cinco partidos sin ganar.



Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín

En Twitter: @juanchoserran8