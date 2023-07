Hubert Bodhert sobre la derrota: 'Es molesto un gol de saque de banda'

Hace pocos minutos, Independiente Santa Fe complicó su andar en la Copa BetPlay. El conjunto 'León' ganaba frente al Deportivo Cali en el Palmaseca, sin embargo, cerca del final del partido, encajó dos goles.



Finalizado el encuentro, Hubert Bodhert, técnico de Santa Fe, habló en conferencia de prensa y realizó un balance de lo sucedido. Indicó que su equipo tuvo un partido accidentado y mostró su inconformidad con el gol de Germán Mera, que llegó tras un saque de banda.



Balance del partido: El juego no fue bueno para nosotros, no me gustó el partido, aún no tenemos el nivel que deseamos. No tenía más delanteros, me tocó gestionar como pudimos, dejar a Sambueza de falso nueve, que no es lo ideal.



​En el banco no teníamos jugadores idóneos para rematar el partido, me tocó administrar con lo que teníamos y eso fue lo que vimos. Teníamos un partido controlado y bueno, ya sabemos lo que pasó, que es algo que se sale de las manos.



Hoy fue un partido accidentado, tuvimos varias situaciones y no tuvimos loa recambios para rematar un partido en situaciones normales.



Falencias: Al no tener a Hugo Rodallega en la cancha por lesión, es necesario tener otro delantero para tener algo más equilibrado, esperamos que se solucione lo de batalla.



Goles del rival: Duele y es molesto recibir un gol como el que recibimos de saque de banda, pero no puedo acribillar a mis jugadores, vamos a hablar, a corregir y que estoy de hoy no vuelva a suceder.