Deportivo Cali ganó con remontada incluida: venció a Santa Fe por Copa

Deportivo Cali venció este jueves a Independiente Santa Fe en un partido que comenzó perdiendo. El portero del cuadro capitalino fue importante con varias atajadas en un partido en el que ambos conjuntos tuvieron ocasiones, sin embargo, a pesar de su esfuerzo, el 'León' no pudo sostener el resultado y se lo dieron vuelta en los últimos minutos.



El partido comenzó siendo favorable para el Deportivo Cali, que salió a buscar el resultado desde el pitazo inicial pero se topó con un Antony Silva realmente inspirado. En los primeros 7 minutos del partido, el equipo azucarero tuvo tres opciones claras, pero el de los guantes no permitió que se convirtieran en gol. El local fue superior pero no pudo romper el 0-0.



En el comienzo del segundo tiempo, el trámite fue parecido. El Cali se plantó en campo rival y tuvo más chances de anotar, sin embargo, al 51', Rubén Manjarrés aprovechó un error del arquero Johan Wallens, que dejó un rebote en el punto penal del área, y definió para el 0-1 parcial.



Sin embargo, el local continuó buscando su gol y cerca del final lo logró. El tanto llegó en una jugada curiosa: Aldair Gutiérrez envió un saque de banda al área con mucha potencia en sus brazos y Gian Cabezas, en una de sus primeras intervenciones en el compromiso, cabeceó muy cerca del portero Silva y puso el 1-1 parcial.



Cuando parecía que el partido terminaría en empate, Luis Sandoval, que cambió el funcionamiento ofensivo del Deportivo Cali, marcó para darle la victoria a su equipo en el séptimo minuto de adición.

El Deportivo Cali, de buen comienzo en la Liga BetPlay tendrá su próximo reto frente a Once Condición de visitante. el partido, válido por la fecha 3, se jugará el 30 de julio. santa Fe, por su parte, recibirá a Independiente Medellín el 2 de agosto. Esta llave de Copa se definirá en Bogotá el 16 del próximo mes.